Madaket Road y British Isles se incorporan a la lista de invitados para la Pegasus World Cup

La expectativa crece para la Pegasus World Cup Invitational (G1), que se celebrará este 24 de enero en Gulfstream Park. Tras el anuncio del retiro a la reproducción de Goal Oriented, el entrenador Bob Baffert movió sus piezas rápidamente: su pensionado Madaket Road ha sido incluido en la lista definitiva de invitados.

A esta incorporación se suma British Isles, del preparador Richard Baltas. Este ejemplar, que ha desarrollado la mayor parte de su campaña en los hipódromos de California, ahora forma parte del selecto grupo que buscará la mayor parte de la bolsa de $3.000.000.

Por otro lado, Michael Maker dirá presente con Mika, potro que viene de escoltar al ganador en la pasada Cigar Mile (G2) en Aqueduct bajo la conducción de Manuel Franco. Defendiendo los colores de Nice Guys Stable, Mika ostenta un récord de tres victorias en ocho actuaciones.

Los 12 protagonistas: Invitados oficiales

En su décima edición, la Pegasus World Cup (G1) presenta un listado de invitados de gran nivel:

Ejemplar Entrenador Banishing David Jacobson British Isles Richard Baltas Brotha Keny José Francisco D’Angelo Captain Cook Todd Pletcher Disco Time Brad Cox Full Serrano (Arg) John Sadler Mika Michael Maker Poster Eoin Harty Skippylongstocking Saffie Joseph Jr. Tappan Street Brad Cox Madaket Road Bob Baffert White Abarrio Saffie Joseph Jr.

Lista de elegibles (en orden de preferencia):

En caso de que alguno de los doce principales sea retirado antes del evento, los siguientes ejemplares están listos para ingresar:

Doc Sullivan (John Ortiz) Lightning Tones (José Castro) Catalytic (Antonio Sano)

Sorteo de puestos e inscripción final

El proceso de inscripción formal para la jornada del 24 de enero se llevará a cabo este domingo a las 11:00 a.m. (Hora de Venezuela). Ese mismo día, a las 2:35 p.m. (Hora de Venezuela), se realizará el sorteo oficial de los puestos de pista de las tres pruebas de grado que conforman la serie de la Pegasus World Cup (Pegasus World Cup G1, Pegasus World Cup Turf G1 y Pegasus World Cup Filly and Mare Turf G2).