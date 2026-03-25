MLB: Andrés Chaparro promete mucho protagonismo desde el Opening Day con Washington

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Si hay algo a lo que apuntan todos los peloteros de cara al Opening Day de la MLB, es ser uno de los titulares de su equipo. Este escenario podría vivirlo dentro de pocas horas Andrés Chaparro, quien ya se habría ganado la confianza de todo el staff técnico de los Nacionales de Washington.

Chaparro ante el reto de su carrera

Con apenas 67 compromisos en las Grandes Ligas repartidos en dos temporadas, el oriundo de El Vigía arrancará el 2026 por todo lo alto, no solo como parte del roster activo del conjunto capitalino, sino además como uno de los jugadores fijos del lineup.

Y es que según varios reportes, Andrés Chaparro estaría asumiendo el rol de bateador designado de los Nacionales este próximo jueves 26 de marzo, cuando se midan en el juego inaugural a los Cachorros de Chicago.

Recordemos que la posición natural del venezolano es la primera base, pero ésta muy posiblemente la defenderá Luis García Jr. la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no se descarta que ambos jugadores tengan una constante rotación.

En lo que respecta a su rendimiento en el Spring Training, Andrés Chaparro tuvo una línea ofensiva bajísima de .154/.261/.333/.594 luego de 19 encuentros, aunque tres de sus seis imparables fueron extrabases (un doble y dos jonrones), con cinco carreras impulsadas y cinco anotadas.