El "Big Hurt" contra Chicago: Una demanda que sacude los cimientos de los White Sox

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Frank Thomas, el jugador más emblemático en la historia moderna de los Chicago White Sox y miembro del Salón de la Fama, ha iniciado una batalla legal contra la franquicia donde forjó su leyenda. La demanda, presentada en el condado de Cook, Illinois, alega el uso no autorizado de su identidad en la comercialización de productos oficiales, marcando un nuevo y amargo capítulo en la relación entre el "Big Hurt" y el equipo del sur de Chicago.

La acción legal que señala a los White Sox, incluye a los gigantes Nike y Fanatics como codemandados. Thomas exige una indemnización superior a los 50,000 dólares y ha solicitado un juicio con jurado para resolver lo que considera una explotación comercial indebida de su nombre y su legado.

El origen del conflicto

El punto de fricción central de la demanda radica en la venta de las camisetas "City Connect 2.0", lanzadas alrededor del 28 de abril de 2025. Según el documento legal, estas prendas fueron comercializadas con el icónico número 35 de Thomas en la parte frontal y su apellido en la parte trasera, integrando además los logotipos y marcas registradas de los White Sox y Nike.

William T. Gibbs, abogado de Thomas del bufete Corboy & Demetrio, explicó a ESPN que la demanda se ampara en la Ley de Derecho a la Publicidad de Illinois. “Las empresas no pueden lucrarse con la identidad de nadie sin su permiso. Creemos que nuestra demanda habla por sí sola”, afirmó el jurista. Mientras tanto, los White Sox han optado por el silencio institucional, limitándose a declarar que no comentan sobre litigios en curso.

Una relación marcada por las tensiones históricas

Este enfrentamiento legal es el último de una serie de roces que han fracturado el vínculo entre el cinco veces All-Star y la directiva de Chicago a lo largo de décadas. En 2002, el entonces gerente general Ken Williams invocó una polémica cláusula de "disminución de habilidades" que redujo drásticamente el salario base de Thomas y aplazó millones de dólares en pagos tras una temporada en la que el jugador no alcanzó ciertos reconocimientos individuales.

Posteriormente, en 2006, Thomas demandó a dos médicos del equipo alegando un diagnóstico erróneo de una fractura en el pie, lo que aceleró su salida del club en 2005. Más recientemente, apenas el mes pasado, el descontento del exjugador se hizo público en redes sociales tras una publicación del equipo por el Mes de la Historia Negra, donde Thomas consideró que su impacto histórico fue minimizado.

“¡Supongo que el jugador negro que los hizo ricos y tiene todos sus récords es olvidable! ¡No se preocupen, estoy tomando recibos!”, sentenció en su cuenta de X.

El gigante estadístico de la franquicia

Resulta difícil ignorar el peso histórico de Frank Thomas en los libros de récords de los White Sox. Ganador del MVP de la Liga Americana de forma consecutiva en 1993 y 1994, el "Big Hurt" es el líder histórico de la franquicia en categorías ofensivas fundamentales como cuadrangulares, carreras impulsadas, dobles, anotadas, boletos, porcentaje de embasamiento (OBP) y slugging.

Su legado en el terreno de juego es indiscutible, pero su relación fuera de él parece estar llegando a un punto de no retorno. Con una audiencia de gestión del caso programada para el próximo 21 de mayo en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, el mundo del béisbol estará atento a cómo este litigio podría afectar la imagen de una de las instituciones más tradicionales de la MLB frente a su máximo referente histórico.