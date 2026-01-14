Samuel Marín y Ubardo Casique: Poder Venezolano este miércoles en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este 14 de enero en Tampa Bay Downs se llevó a cabo con normalidad en sus nueve competencias programadas. La pista de arena se presentó rápida, mientras que la superficie de grama se mantuvo firme con el riel a cero pies, condiciones ideales para el espectáculo.

En esta tanda, los jinetes venezolanos Samuel Marín y Ubardo Casique destacaron al visitar el recinto de ganadores. Marín, en particular, consolidó su liderato en la estadística tras sumar cuatro victorias para su cuenta personal.

Samuel Marín: Un líder imparable

El actual puntero de la tabla inició la jornada con 27 triunfos y no tardó en ampliar la cifra. Su primera victoria llegó en la segunda competencia con Chaos Comin, un amplio favorito que cerró con un dividendo de $2.40. El pupilo de David VanWinkle dominó el Maiden Claiming de $16.000 en 1.100 metros sobre arena, agenciando un tiempo de 1:05.80.

Acto seguido, en la cuarta prueba, Marín demostró sus recursos físicos al defender "a capa y espada" la punta con Passionate. En un recorrido de 1 milla y 40 yardas en arena, el ejemplar del establo de Jon Arnett resistió los embates finales para ganar y devolver un pago de $3.00 en un reclamo de $7.000.

El triplete se completó en la octava carrera sobre el lomo de Miss Classified. Pese a largar desde un puesto de pista incómodo, la entrenada por Jon Arnett logró imponerse en los 1.300 metros tras correr en posiciones intermedias.

Para colocar el punto final, Marín sobre Develop Product, que cerró 7-1 en la taquilla, concretó su triunfo en la prueba de cierre dejando 1:10.89 en los 1.200 metros sobre arena, en dupla con el trainer Ralph Baez. Esta victoria fue la que mejor dividendo otorgó entre sus montas, pagando $17.60 a ganador.

Ubardo Casique brindó con Vino Solo

Por su parte, Ubardo Casique volvió a lucirse sobre el ejemplar Vino Solo, un purasangre con el que parece tener una conexión especial. Cabe recordar que Casique ya había sorprendido con él en su debut con un dividendo superior a 60-1. Este miércoles, repitieron la dosis de éxito.

Con el entrenamiento de Mario López, Vino Solo mantuvo su invicto en el circuito de Oldsmar (de 2-2) al detener el cronómetro en 1:42.50 para la milla y un dieciseisavo en césped. El triunfo, que representa el segundo del meeting para Casique, generó un dividendo de $8.40 por cada boleto de $2.