Atención apostadores: Ticket To Ride, la monta con mayor cotización de Irad Ortiz Jr. este jueves en Gulfstream Park

Este jueves 15 de enero, Gulfstream Park retoma la acción de su temporada actual. El campeón defensor de la estadística, Irad Ortiz Jr., cumplirá con siete compromisos con el objetivo de consolidar su liderato y ampliar la ventaja sobre sus perseguidores.

Con 34 victorias y más de $1.3 millones en premios producidos, el orgullo de Trujillo Alto inicia una semana de intensa actividad en el óvalo del sur de Florida (jueves, viernes y domingo). Cabe destacar que el sábado se trasladará a Louisiana para cumplir con sus compromisos en Fair Grounds, donde destaca su monta sobre White Tiger en el Lecomte Stakes (G3).

Ticket To Ride: El dividendo más atractivo

Según el morning line (línea matutina), varios de los ejemplares que conducirá Ortiz Jr. parten como favoritos. Sin embargo, hay uno que destaca por ofrecer una cuota especialmente interesante para los apostadores.

Ticket To Ride, entrenado por Saffie Joseph Jr., es la monta con la cotización más alta para el astro boricua este jueves, con un 6-1 inicial. Este hijo de Honest Mischief ha corrido cinco veces sin conocer la victoria y participará en un Maiden Claiming de $50.000, en un recorrido de 1.000 metros sobre grama. La carrera está programada para las 3:20 p.m. (hora de Venezuela).

The Prince’s Spur: Con la cuota más baja

En el otro extremo de las apuestas se encuentra The Prince’s Spur. El veterano ejemplar de siete años, bajo el entrenamiento de Rohan Crichton, es el caballo con la más bajo entre todas las montas de Irad para la jornada.

Con un récord de tres victorias en quince salidas, The Prince’s Spur viene de ganar en su más reciente actuación el pasado 22 de septiembre en Churchill Downs, dominando un reclamo de $50.000 en distancia de 1.700 metros sobre arena.

