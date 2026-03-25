Escándalo en la Liga FUTVE: Denuncian insultos racistas en el derbi regional

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El fútbol venezolano se vio empañado este lunes por un grave incidente de discriminación en el polideportivo Misael Delgado de Valencia. Durante el encuentro entre Carabobo FC y Academia Puerto Cabello, correspondiente a la jornada nueve del Torneo Apertura de la Liga FUTVE, un acto de racismo captado en video ha generado el rechazo unánime de la comunidad deportiva.

El lamentable episodio tuvo lugar al minuto 42 del primer tiempo, cuando el defensor del conjunto granate, Leonardo Aponte, agredió verbalmente al centrocampista suizo de la Academia, Giovani Bamba. En las imágenes que circulan en redes sociales, se escucha claramente al zaguero dirigirse al jugador europeo con términos despectivos y racistas.

Respaldo total al jugador agredido

Ante la gravedad de los hechos, la directiva de Academia Puerto Cabello, conocidos como los "Guerreros del Fortín", emitió un comunicado oficial manifestando su apoyo incondicional al volante helvético. En el texto, el club destacó la profesionalidad de Bamba, quien priorizó el juego a pesar del comportamiento hostil de su rival.

“Apoyamos incondicionalmente a Giovani Bamba por ser un verdadero guerrero al afrontar este tipo de comportamiento y, aun así, colocar primero el fútbol y a su equipo ante la conducta de unos pocos que quieren manchar la pelota”, reza el comunicado institucional, subrayando que tales actos no representan los valores de la institución ni del deporte nacional.

Acciones legales y protocolos internacionales

La Academia aseguró que no dejará pasar por alto esta situación y presentará formalmente las pruebas pertinentes ante la Liga FUTVE y el Consejo de Honor de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). El objetivo es que se activen de inmediato los protocolos disciplinarios establecidos por los entes rectores del fútbol mundial.

El club busca que se apliquen las normativas de la FIFA y la CONMEBOL para sancionar de forma ejemplarizante este tipo de conductas. Según el Código Disciplinario de la FIFA, los actos discriminatorios pueden acarrear suspensiones de varios partidos, multas económicas significativas para los involucrados e incluso sanciones para los clubes responsables.

El arrepentimiento del defensor

Por su parte, Leonardo Aponte utilizó sus plataformas oficiales para emitir un descargo público tras la ola de críticas recibidas. El defensor del Carabobo FC pidió disculpas por lo ocurrido y reconoció haber proferido el insulto en el calor del partido, asumiendo la total responsabilidad de sus palabras.

“Reconozco plenamente que dicha expresión fue ofensiva, inaceptable y contraria a los valores de este deporte”, expresó Aponte en su comunicado. “Asumo la responsabilidad por mis palabras, sin excusas, y lamento profundamente cualquier daño que haya podido causar tanto al jugador como a la imagen del fútbol venezolano”.

Este incidente pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de reforzar las campañas de concienciación y las medidas punitivas dentro del torneo local, en un esfuerzo por erradicar definitivamente la discriminación de los estadios nacionales.