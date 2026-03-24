¡El adiós de una leyenda! Mohamed Salah se despide del Liverpool

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El Liverpool FC ha confirmado la noticia que el fútbol inglés temía, Mohamed Salah dejará de vestir la camiseta de los "Reds" al finalizar la campaña 2025-26.

Tras nueve años de una relación idílica que transformó la historia moderna del club, el "Faraón" ha decidido que es momento de cerrar su capítulo en Merseyside.

Aunque su legado es incuestionable, el tramo final de su estancia en el club no ha estado exento de turbulencias. A lo largo de este curso, la relación entre el egipcio y el técnico Arne Slot ha mostrado grietas evidentes.

Fuertes críticas externas y desencuentros públicos en el banquillo parecen haber sido el detonante para que el extremo de 33 años optara por no extender su vínculo, buscando un nuevo aire lejos de la presión de la Premier League.

Comunicado oficial

A través de un emotivo mensaje, el club comenzó a preparar el terreno para una de las despedidas más dolorosas de su historia reciente.

"Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool al término de la temporada 2025-26. El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield", anunciaron.

El ex Roma no se va como un jugador más; se marcha como uno de los máximos referentes históricos de la institución. Durante sus nueve temporadas bajo el cielo de Liverpool, el atacante ha logrado levantar nueve trofeos, anotar más de 250 goles y repartir más de 120 asistencias.

Despedida en Anfield

Los meses restantes de competición se convertirán ahora en un homenaje itinerante para el egipcio.

Con el anuncio ya oficial, la afición de Anfield se prepara para rendir tributo al hombre que devolvió al Liverpool a la cima del mundo, antes de que el mercado de verano de 2026 defina cuál será su próximo destino (con Arabia Saudí asomando como principal candidato).