Premier League: Liverpool cae ante Brighton y complica su acceso a la siguiente Champions League

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La Premier League siguió su curso este sábado 21 de marzo y dejó un resultado sorpresivo en el tintero. Se trata del revés sufrido por el Liverpool a manos del Brighton, con marcador de 2-1, que complica las cosas momentanéamente para los de Arne Slot.

El gran enemigo de los 'rojos' fue nada más y nada menos que Danny Welbeck, que se despachó con un doblete al 14' y 56', suficiente para sacar los tres puntos ante su gente. El tanto en la acera del frente llegó obra de Milos Kerkez al 30'.

La gran tragedia de este revés para los de Slot es que impidió que pudieran ingresar a los puestos de acceso a la siguiente edición de la Champions League. Ahora mismo, registran 49 puntos y son quintos en la tabla general, a dos unidades del Aston Villa.

Por su parte, la derrota también deja la posibilidad a otra consecuencia en caso que el Chelsea empate con Everton en su duelo correspondiente, porque eso llevaría a que los de Anfield salgan de los puestos de la propia Europa League.

Liverpool en dos caras

El cuadro inglés ha tenido una temporada de altibajos, en la que no ha podido terminar de encarar un camino de regularidad en los resultados. Un ejemplo lo tiene esta propia semana, en la que el club confirmó su presencia en los cuartos de final de la Champions League al derrotar 4-0 al Galatasaray, remontando un global que estaba 1-0 favorable a los turcos, que ganaron en la ida.

Ahora bien, en Premier League esa ha sido la tónica. Antes de este compromiso en liga con Brighton, ya habían empatado a un tanto con Tottenham y antes registraban una derrota contra el Wolves (2-1).

Ese tipo de tendencias son las que han tenido en veremos la continuidad de Arne Slot en el banquillo de Liverpool, que solo espera al final de la campaña para tomar decisiones sobre el asunto.