Álvaro Arbeloa reveló el estado físico de Kylian Mbappé

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Solo horas separan al seguidor del fútbol de una nueva edición del derbi de la capital de España entre Real Madrid y el Atlético. Justamente, en ese marco del partido, Álvaro Arbeloa ofreció una rueda de prensa en la que dejó muchos temas para debatir, entre ellos el estado físico de su estrella: Kylian Mbappé.

No era sorpresa que el estratega sería consultado por el delantero francés, que ha estado fuera de la acción recientemente por motivos físicos, a los que ahora quiere quitar hierro el DT.

"Ya les avisé, que el día que volviera (Mbappé), sería porque estaría al 100%. Los minutos que le vimos en Manchester, dos-tres arrancadas que hizo...bueno, yo creo que en cada una de esas acciones demostró que está muy bien", dijo.

A su vez, confirmó que el galo tendrá acción contra los colchoneros: "Creo que es fenomenal. Mbappé va a jugar mañana sin duda. No veo ningún problema en que se vaya con su selección. Si los convocan, es porque son muy buenos".

Mbappé no es el único que regresa

La buena noticia para Arbeloa no viene solo con la aparición de su máximo goleador en LaLiga, con 23 dianas, sino porque otro efectivo importante estará a su disposición. Se trata de Jude Bellingham, también últimamente fuera de la dinámica por problemas musculares.

"Lo mismo ocurre con Bellingham. Está disponible y estará allí mañana. Tengo muchas ganas de verlo sobre el terreno de juego. Es normal que juegue con su selección; es inteligente y sabe lo que hace. No puedo fingir que no se van a ir. Entiendo a sus seleccionadores", expresó el estratega.

Todo esto ocurre en la previa de un partido clave para ambos equipos, pero que lo vive con mucha presión el Real Madrid, a sabiendas que una derrota en el Santiago Bernabéu este domingo -junto a una victoria del Barcelona- pondría las distancias a siete puntos.

Eso explica porque las urgencias de tener a un Kylian Mbappé y Jude Bellingham presentes para buscar derrotar a un Atlético de Madrid, que tiene la misión de recuperar la tercera plaza de LaLiga (hoy en manos del Villarreal).