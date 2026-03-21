No fue al Real Madrid ni a Croacia: Luka Modric cedió su Balón de Oro a este equipo

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El legendario mediocampista croata, Luka Modric, sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol. Esta vez, dio la vuelta en las redes sociales por una de sus decisiones más recientes: ceder el Balón de Oro que pudo ganar en 2018.

Este paso del volante, que sigue activo en el fútbol élite a sus 40 años de edad, ha sido muy debatido por el club al que decidió donarlo, que no es otro en el que hoy sigue brillando y liderando en la Seria A: el AC Milan.

Sí, Modric optó por llevar el prestigioso galardón al Museo del Calcio del Milan (Museo del Fútbol Italiano). Eso sí, para una exposición temporal en beneficio de los que quieran admirar de cerca la pieza única y muy especial.

"Cuando el club me habló por primera vez de esta idea, no lo dudé ni un segundo. Desde el primer día que llegué, me sentí genial y querido por todos los aficionados. Este es un pequeño gesto para corresponder a todo el cariño que me han demostrado desde que llegué al Milan”, dijo Modric.

Luka Modric y su 2018 inolvidable

El mediocampista quedó en la historia con esa edición en sus manos. Justamente, porque significó una ruptura con lo acostubrado por esos años, que no era otra cosa a la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

De allí, a que haya sido una de las entregas más debatidas en la historia, entre aquellos que cuestionaron su elección y los otros que defendieron que el gran año del volante fue suficiente para dar una pausa a la eterna competencia entre el argentino y el portugués.

En aquella temporada el croata firmó un inolvidable recorrido en el Mundial 2018, en el que ayudó a su selección a asistir a su primera gran final de su historia y que terminarían perdiendo ante Francia (4-2).

Al mismo tiempo, Luka Modric fue un fijo y líder de ese Real Madrid que pudo ganar su tercera Champions League consecutiva, otro hecho que elevó al mediocampista a las quinielas como el ganador.