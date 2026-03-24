El CTA rompe el silencio sobre la expulsión de Fede Valverde

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La controversia generada por la tarjeta roja a Fede Valverde durante el reciente choque entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid ha recibido una respuesta oficial.

Lejos de ceder ante las protestas del club blanco, que calificó la expulsión de "excesiva", el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado un análisis técnico para ratificar la actuación de los colegiados.

A través de un vídeo explicativo sobre las jugadas más polémicas de la jornada, el organismo arbitral desglosó los motivos por los cuales la sanción al mediocampista uruguayo fue, a su juicio, reglamentariamente impecable.

Argumentos del comité

Para el CTA, la acción no deja lugar a la interpretación subjetiva. Según el informe audiovisual, la entrada de Valverde cumple con los criterios de juego brusco grave debido a tres factores clave.

Falta de opción de disputa

Zona del contacto

Falta de timing

"El jugador local encima a esté realizando una entrada por detrás, llegando tarde a la acción, y contactando con la pierna/tobillo sin posibilidad de jugar el balón, para el CTA tanto las decisiones en el VAR y campo fueron adecuadas", explicaron.

Respaldo total a Munuera Montero

Con esta declaración, el CTA blinda la figura de Munuera Montero en el césped y la gestión desde la sala VOR. Este espaldarazo institucional complica las aspiraciones del Real Madrid, que buscaba reducir o anular la sanción mediante un recurso de apelación.

Mientras el club defiende la intensidad propia de un derbi, el estamento arbitral se mantiene firme en que la entrada cruzó la línea de lo permitido.