Real Madrid apelará tarjeta roja de Federico Valverde ante Atleti

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Real Madrid consiguió lo más importante en el derbi durante el fin de semana tras superar (3x2) al Atlético de Madrid desde el Santiago Bernabéu. Sin embargo, los merengues no celebraron de forma completa, tomando que Federico Valverde fue expulsado en el compromiso.

El uruguayo, quien fue uno de los goleadores en el desafío, vio la cartulina roja en el minuto 77', después de una entrada sobre Álex Baena por detrás en el centro del campo. El árbitro José Luis Munuera Montero decidió mostrarle tarjeta roja directa sin recurrir al VAR ni revisar la jugada. Según el informe arbitral, la acción fue considerada como una patada con fuerza excesiva mientras el balón no estaba en juego, clasificándose como conducta de juego brusco sin intención de disputar el balón.

De acuerdo con la información publicada por Marca, este tipo de infracción suele acarrear una sanción de dos partidos en La Liga. Esto implicaría que Valverde se perdería los compromisos ante el Real Mallorca y el Girona FC si se confirma el castigo.

Real Madrid buscará apelar roja a Valverde

Dentro del entorno del Real Madrid, consideran que la decisión del árbitro José Luis Munuera Montero estuvo influenciada más por el contexto que por la acción en sí. Señalan que existen antecedentes de tensión entre Federico Valverde y Álex Baena desde temporadas anteriores, y que este historial habría pesado en la decisión.

Por este motivo, el principal reproche hacia el colegiado es no haber juzgado la jugada de forma aislada, sin dejarse influir por antecedentes previos entre los futbolistas. De cumplirse las previsiones del club blanco, Valverde se perdería los dos primeros partidos ligueros tras el parón de selecciones, frente al Real Mallorca en Son Moix y ante el Girona FC en el Santiago Bernabéu.