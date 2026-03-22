Alineaciones del Real Madrid y Atlético para el último derbi capitalino en liga

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La fecha 29 de la LaLiga cerrará este domingo 22 de marzo con el partidazo entre, Real Madrid vs Atlético de Madrid, el cual tendrá como sede el Santiago Bernabéu. Este encuentro más allá de añadir un capítulo más en el derbi capitalino, podría definir gran parte de las aspiraciones del conjunto blanco a l título, mientras que para los colchoneros la oportunidad de arruinarle la carrera por la corona a su rival de ciudad.

Jude Bellingham integra la convocatoria del Real Madrid para el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, de la jornada 29 de LaLiga, que disputará en el estadio Santiago Bernabéu con seis ausencias por lesión, con las bajas de Thibaut Courtois, Éder Militao, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes.

El Real Madrid anunció a siete horas del partido la convocatoria de Álvaro Arbeloa, en la que no ha entrado Raúl Asencio, que por unos problemas musculares ya fue baja ante el Manchester City, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Bellingham, que viajó a Mánchester pero sin opciones de jugar, en esta ocasión integra la lista con opciones de volver a tener minutos en el derbi, tras un mes y medio alejado de los terrenos de juego por una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda. También podrá participar en el partido Álvaro Carreras, totalmente recuperado de la dolencia que sufrió en un gemelo.

El portero belga Courtois, que estará mes y medio de baja por una lesión muscular, se suma en la enfermería a Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes. Entra en la lista de convocados el canterano Sergio Mestre como tercer portero y se caen Mario Rivas, Jorge Cestero, y César Palacios.

Así sale le Atlético

La plantilla del Atlético de Madrid quedó concentrada para el derbi de este domingo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con las conocidas bajas de Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, todos ellos por lesión.

Oblak se pierde su tercer encuentro seguido por una distensión muscular en el costado; Pubill no jugará por segundo choque consecutivo por unas molestias en las costillas; Barrios es baja por su segunda lesión muscular en el último mes y medio, que lo ha dejado fuera de once de los últimos doce partidos; y Mendoza, por un esguince de tobillo.

Simeone ha completado la convocatoria con los dos guardametas del filial, Salvador Esquivel y Mario de Luis, y el lateral Julio Díaz, junto a los 19 efectivos disponibles del primer equipo: el portero Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri y Clement Lenglet; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Álex Baena, Thiago Almada y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Alexander Sorloth y Ademola Lookman.