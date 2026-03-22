Real Madrid o Atlético: ¿Quién ha ganado más el derbi capitalino?

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Cuando el balón ruede hoy a las 4:00 pm, hora de Venezuela, en el Santiago Bernabéu no solo estarán en juego tres puntos vitales para LaLiga, sino una de las rivalidades más longevas del fútbol español, como lo es el derbi entre Real Madrid y el Atlético.

Un balance de color blanco

Según la Federación Española (RFFE) en el cómputo global de todas las competiciones, el Real Madrid mantiene una ventaja significativa en victorias sobre el cuadro colchonero. En total se han medido en 304 ocasiones, de los cuales, 173 de ellas en LaLiga.

El Real Madrid lidera el historial de triunfos con 155 victorias por 76 del Atlético, mientras que en 73 ocasiones ha divido honores, es decir empates. En lo que respecta exclusivamente a LaLiga, el conjunto merengue ha vencido en más ocasiones, 91, mientras que el Atlético se ha hecho con la victoria en 42 y en 44 enfrentamientos reinó la igualada.

En Copa del Rey se reparten (46 partidos, con 18 victorias blancas, 14 colchoneras y 14 empates), Liga de Campeones (10, con 6 y 2 victorias, respectivamente), Supercopa de España (5), Supercopa de Europa (1) y Copa de la Liga (4), además de torneos regionales (62 partidos más).

El Real Madrid ha anotado en estos duelos 304 goles por 231 del Atlético de Madrid. En el cómputo global de competiciones, la cifra sigue siendo favorable a los blancos: 527 contra 386.

Los nombres que hicieron historia

El derbi no se entiende sin sus protagonistas. En el apartado de máximos artilleros, figuras legendarias como Cristiano Ronaldo, Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano lideran la tabla histórica de goleadores madridistas en estos enfrentamientos. Por el bando rojiblanco, nombres como Paco Campos y Adrián Escudero siguen siendo las referencias históricas, mientras que Antoine Griezmann continúa acechando los puestos de privilegio como el máximo referente activo del club.

En cuanto a presencias, el récord de partidos disputados lo ostentan figuras que son instituciones en sí mismas, como Sergio Ramos y Manolo Sanchís por el Madrid, y el incansable Koke Resurrección, quien sigue ampliando su leyenda como el jugador con más derbis en las filas del Atlético.

Datos curiosos y rachas