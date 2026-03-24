El Atlético de Madrid enciende la polémica y pide explicaciones a LaLiga

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La resaca del derbi madrileño sigue al rojo vivo. A pesar de que el Real Madrid se llevó los tres puntos con un ajustado 3-2 en el Santiago Bernabéu, el foco de atención se ha desplazado de los goles a las redes sociales.

El Atlético de Madrid ha alzado la voz de manera oficial, publicando una imagen que ha encendido el debate arbitral en toda España.

¿Penalti de Carvajal a Llorente?

A través de sus canales oficiales, el club colchonero compartió una fotografía de una acción entre Dani Carvajal y Marcos Llorente.

En la imagen se aprecia un contacto contundente del lateral madridista sobre el centrocampista rojiblanco dentro del área, una jugada que no fue señalada en el campo ni revisada por el VAR durante el encuentro.

Ante esto, el club colchonero afirmó que esperan explicaciones formales por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del Comité Técnico de Árbitros (CTA) ante la falta de intervención en dicha jugada.

División de opiniones

La jugada ha generado una fractura en el análisis de los expertos y aficionados. Algunos argumentan que el impacto de Carvajal es evidente y lo suficientemente fuerte como para ser sancionado, independientemente de la trayectoria del balón.

Aunque otros, sostienen que, debido a que Llorente ya había ejecutado su disparo a puerta antes de recibir la entrada, la acción queda invalidada al considerarse un "choque posterior" al término de la jugada.

Este reclamo llega en un contexto de máxima fricción, mientras el Real Madrid también trabaja en los despachos intentando apelar la tarjeta roja directa que recibió Fede Valverde.