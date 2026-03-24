Atlético Madrid confirma salida de Griezmann

Suscríbete a nuestros canales

Después de 10 temporadas con el Atlético de Madrid, donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club, Antoine Griezmann ha decidido terminar su aventura hasta el final de la presente campaña, donde comenzará un nuevo rumbo hacia la recta final de su carrera como profesional.

El conjunto colchonero ha anunciado el final de una etapa histórica con la salida de su máximo referente, quien se unirá al Orlando City SC a partir de la próxima temporada. El delantero francés ya viajó a Florida, con permiso del club, para cerrar los detalles de su contrato durante un breve descanso del primer equipo.

En su comunicado oficial, el club destacó la importancia de Griezmann en su historia, señalando que tras una década defendiendo la camiseta rojiblanca, deja una huella imborrable. Su salida marca el cierre de un ciclo lleno de éxitos y momentos memorables, en los que se consolidó como uno de los grandes ídolos de la afición colchonera.

Griezmann se mudará a Estados Unidos

Griezmann llegó al Atlético en 2014 procedente de la Real Sociedad y desde entonces construyó una trayectoria legendaria. Con 211 goles, superó el récord histórico que pertenecía a Luis Aragonés, quien había marcado 173 tantos. Además, con 488 partidos disputados, se convirtió en uno de los jugadores que más veces ha vestido la camiseta del Atlético, consolidando su legado como una de las mayores figuras en la historia del club.