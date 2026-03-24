El adiós de una leyenda colchonera: Antoine Griezmann ultima los detalles de su salida a la MLS

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El futuro de Antoine Griezmann parece estar cada vez más lejos del Cívitas Metropolitano y más cerca de la Major League Soccer (MLS). Según informaron fuentes cercanas al jugador, el Atlético de Madrid ha otorgado un permiso especial al delantero francés para viajar a Estados Unidos durante este parón internacional, con el objetivo de mantener conversaciones formales con la directiva del Orlando City.

Un movimiento estratégico para el verano

A sus 35 años, el "Principito" busca cerrar un ciclo histórico en el fútbol europeo. De llegar a un acuerdo, el traspaso se haría efectivo al finalizar la presente temporada de La Liga. Esta autorización del club madrileño es una señal clara de la flexibilidad de la directiva hacia su máximo goleador histórico, permitiéndole avanzar en los detalles de su contrato durante sus días libres.

El interés de Griezmann por el estilo de vida y la cultura deportiva estadounidense no es un secreto. Fanático confeso de la NBA y la NFL, el campeón del mundo en 2018 ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de retirarse en una liga que le permita disfrutar de una atmósfera competitiva pero distinta a la presión de la élite europea.

El cierre de una era en el Atlético de Madrid

Aunque Griezmann renovó su contrato el año pasado hasta junio de 2027, su rol en el esquema de Diego Simeone ha mutado. A pesar de haber anotado 13 goles en la presente campaña y mantener su estatus como el máximo artillero de la historia del club con 211 tantos, ya no es un titular inamovible en la pizarra del técnico argentino.

Sin embargo, el ariete galo todavía tiene retos mayúsculos antes de preparar las maletas. El Atlético se encuentra en una fase crucial de la temporada:

· Champions League: Enfrentarán al FC Barcelona en una vibrante eliminatoria de cuartos de final.

· Copa del Rey: El 18 de abril disputarán la gran final contra la Real Sociedad, el club donde Griezmann dio sus primeros pasos como profesional, lo que representaría un cierre poético a su trayectoria en España.

Orlando City: La urgencia de un referente

Para el equipo de Florida, la llegada de una figura de la talla de Griezmann no es solo un movimiento de marketing, sino una necesidad deportiva urgente. El inicio de la temporada 2026 de la MLS ha sido desalentador para los "Lions", quienes apenas han podido sumar una victoria en sus primeros cinco compromisos, sufriendo derrotas en los cuatro restantes.

La incorporación de Griezmann como Jugador Franquicia aportaría la creatividad y el olfato goleador que el equipo ha carecido en este arranque de año. Con el mercado principal de la MLS ya cerrado desde el 26 de marzo, la planificación apunta directamente a la ventana de transferencias de verano, donde el francés se convertiría en uno de los rostros más importantes de la liga junto a otras estrellas internacionales.