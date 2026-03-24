Mbappé disipa las dudas sobre su rodilla: "Estoy recuperado al 100%"

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Kylian Mbappé, la principal referencia ofensiva del Real Madrid, ha decidido zanjar de forma definitiva los rumores que rodeaban su estado físico. Tras semanas de una participación reducida bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, el delantero francés aprovechó un evento promocional en su país para asegurar que los problemas en su rodilla han quedado atrás.

Fin a las especulaciones sobre su salud

"La rodilla está bien, mucho mejor. Va bastante bien, aunque sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas", afirmó tajante el ariete galo. Mbappé no ocultó su malestar ante las informaciones que sugerían una dolencia más grave, calificándolas como parte de "la vida de un deportista de alto nivel" donde, según sus palabras, a menudo se difunden rumores sin fundamento.

El jugador explicó que, tras un diagnóstico exhaustivo realizado en París, pudo establecer una hoja de ruta clara para su rehabilitación. Este plan no solo busca su regreso inmediato al máximo nivel con el club merengue, sino también garantizar su plenitud física para la gran cita del verano: el Mundial 2026.

La gestión de Arbeloa en el Real Madrid

La ausencia de Mbappé en el once titular durante los últimos compromisos clave había encendido las alarmas en el entorno madridista. "Kiki" comenzó desde el banquillo tanto en el reciente derbi madrileño como en la épica victoria de Champions League ante el Manchester City en el Etihad Stadium.

Sin embargo, los resultados han respaldado la prudencia de Álvaro Arbeloa. El técnico madrileñista ha priorizado la salud a largo plazo de su estrella, logrando victorias fundamentales incluso con una participación limitada del francés. Esta gestión de cargas parece haber sido consensuada, permitiendo que el jugador llegue ahora a la ventana internacional con la confianza de estar plenamente recuperado.

Un examen de altura ante Brasil y Colombia

Mbappé ya se encuentra bajo la disciplina de Didier Deschamps para afrontar dos compromisos amistosos de primer nivel que servirán como termómetro para la selección francesa. Este jueves, los "Bleus" se verán las caras con la selección de Brasil en un duelo con aroma a Champions, donde Kylian se reencontrará con sus compañeros de equipo Vinicius Jr. y Endrick.

Posteriormente, la expedición francesa viajará a territorio americano para medirse el domingo contra Colombia. La gran incógnita para estos encuentros radica en cuánta carga de trabajo le otorgará Deschamps a su capitán. Tras la cuidadosa administración de minutos en el Real Madrid, el cuerpo técnico nacional deberá decidir si le da rodaje inmediato o si mantiene la política de precaución de cara al cierre de la temporada europea y el inicio de la cita mundialista.