Alejandro Gomes reconoció a qué selección quiere representar

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Pasa el tiempo y sigue dando de qué hablar cada declaración de Alejandro Gomes cuando es consultado sobre su deseo de representar a una selección nacional, en un contexto en el que tiene hasta tres opciones.

Lo cierto es que el nacido en Caracas volvió a tener esa pregunta sobre sobre su mesa y dejó sorprendido a más de uno, tras decantarse en la actualidad por un país.

El venezolano dejó sus palabras durante la rueda de prensa post partido con el Annecy FC, en el que los suyos ganaron al Saint-Étienne en la Ligue 2.

"Mí sueño es jugar para una selección nacional. Tengo tres nacionalidades con las que podría jugar. Todavía no sé cuál será, pero en este momento estoy con Inglaterra. Espero poder lograrlo con Inglaterra, aunque en el futuro no sé que podría pasar", dijo.

Alejandro Gomes deja la puerta abierta a la Vinotinto

Pese a reconocer que hoy sus ojos están puestos en la selección inglesa, sabe que el fútbol tiene dinámicas que pueden cambiar de un día para otro y que no es momento para desestimar cualquier alternativa.

"Podría cambiar, nunca se sabe. Pero quiero jugar con una selección nacional", reconoció. Al tiempo que apuntó a sus deseos más cercanos: "Quiero disputar la Champions League, obviamente. Y ojalá, si me preguntas por objetivos individuales; el Balón de Oro claramente sería uno de los grandes objetivos para un jugador joven como yo".

Hay que recordar que el caraqueño puede jugar para Venezuela, Inglaterra y Portugal. De hecho, con cada uno de esos países ha mantenido contactos y procesos en categorías inferiores.

Por lo pronto, Alejandro Gomes tendrá esas opciones en su mano hasta el momento que dispute tres compromisos con el primer equipo de alguno de estos combinados, lo único que le quitaría esas posibilidades.