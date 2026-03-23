Hansi Flick se deshizo en elogios con este jugador tras la victoria ante el Rayo

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El FC Barcelona sacó adelante su misión del pasado fin de semana, que no era otra cosa que la de sumar tres puntos en el Spotify Camp Nou ante el rival de turno, el Rayo Vallecano. El encuentro se complicó realmente para los de Hansi Flick, tanto que hubo héroes inesperados.

El mismo entrenador alemán quiso sacar pecho de las cosas que llevaron a su plantilla a ganar por la mínima ante su gente (1-0), tras el gol de Ronald Araújo. Y no se centró en el accionar del equipo, sino más bien en un nombre propio: Joan García.

Pues sí, para Flick esa victoria fue casi toda del guardameta español, que hizo cuatro paradas de mérito para mantener el arco en cero, cuando sus compañeros habían perdido el control del juego.

Las palabras de Hansi Flick sobre Joan García

El estratega centró sus elogios en el portero, que se llevó el MVP en el duelo y que ayudó a que los suyos mantuviesen las distancias de cuatro puntos con el Real Madrid, que ganó el derbi de la capital con el Atlético de Madrid.

"Estoy muy contento con Joan. Es muy importante. Hoy mostró todas sus condiciones. Volvió a hacer grandes intervenciones. Su trabajo es muy bueno", dijo.

"Contra el Rayo, se ve la razón por la que fichamos a Joan García", también expresó y luego agregó: "Esa portería a cero fue obra suya”.

Hansi Flick y su Barcelona con el triunfo en el Spotify Camp Nou llegó a los 73 puntos y pudo asegurarse de irse al parón de selecciones con una ventaja sólida en la cima de LaLiga de España.