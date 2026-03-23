¿Se va? Robert Lewandowski cerca de marcharse del Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca el cierre de la temporada 2025-2026, la continuidad de Robert Lewandowski en el Spotify Camp Nou es el tema de conversación principal en las oficinas azulgranas.

El experimentado ariete polaco, pieza clave en los éxitos recientes del club, enfrenta una situación contractual que mantiene en vilo a la afición y a la directiva.

"Tiempo para pensar"

A pesar de los constantes rumores que lo sitúan fuera de España para la próxima campaña, Robert Lewandowski ha optado por la cautela. Ante las preguntas sobre una posible extensión de su vínculo, el delantero fue directo al grano.

“Nada ha cambiado con respecto a mi contrato con el Barcelona. Tendré tiempo para sentarme a pensar en el futuro y en mis opciones”.

El jugador no tiene prisa por tomar una decisión precipitada. Sin embargo, el reloj corre en su contra, ya que su contrato actual expira el 30 de junio de este año, lo que técnicamente le permite negociar con cualquier otro club desde hace meses.

Pierde relevancia en el Barça

La llegada de Hansi Flick al banquillo trajo consigo una metamorfosis táctica. Si bien Lewandowski conoce a la perfección el sistema del técnico alemán desde su etapa dorada en el Bayern Múnich, su rol ha mutado.

En esta temporada, el polaco ha perdido cierta "omnipresencia" en el once titular, rotando más frecuentemente para dar paso a la velocidad de los extremos y a un juego más coral.

Aun así, su instinto asesino permanece intacto. Los registros de Robert en la presente campaña siguen siendo de élite, con 16 goles y tres asistencias entre todas las competiciones.

¿Renovación o despedida?

Para Joan Laporta y Deco, la decisión no es sencilla. Mantener a un delantero de la jerarquía de Robert Lewandowski asegura goles, pero el factor edad y la masa salarial son variables críticas.

Si no hay una renovación inminente, el Barcelona se verá obligado a acudir al mercado de fichajes este verano para buscar un relevo de garantías que pueda heredar el dorsal "9".