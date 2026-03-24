Andriy Lunin: El cerrojo de garantías en La Liga

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En el exigente ecosistema del Real Madrid, donde la sombra de Thibaut Courtois es alargada, Andriy Lunin ha logrado esculpir una estadística que roza la perfección. El internacional ucraniano, que ha sabido aprovechar cada ventana de oportunidad ante las lesiones en la portería blanca, presenta un balance de resultados que lo sitúa como un auténtico amuleto de seguridad para el esquema blanco.

Los números hablan por sí solos: en sus últimas tres campañas de La Liga (incluyendo el actual curso 2025-26), Lunin ha defendido la meta madridista en 29 encuentros, logrando salir invicto en 28 de ellos.

Un muro casi infranqueable

La consistencia del portero de 27 años se traduce en un dominio abrumador sobre el césped. De los 29 partidos disputados en este periodo, el Real Madrid ha cosechado 23 victorias, 5 empates y tan solo 1 derrota con él bajo los tres palos. Este rendimiento no solo subraya su capacidad técnica y reflejos, sino también la confianza que transmite a una línea defensiva que se sabe protegida por un especialista en el juego aéreo y el achique.

Su papel fue especialmente determinante durante la campaña 2023-24, donde asumió la titularidad en gran parte del torneo doméstico y la Champions League, siendo pieza clave para la consecución del doblete. En la presente temporada, Lunin continúa demostrando que, pese a la rotación, su nivel de concentración le permite mantener el arco a cero con una frecuencia inusual.

Eficacia bajo presión

Este registro de una sola derrota en tres años refuerza el argumento de Lunin como algo más que un "suplente de lujo". Con un contrato extendido hasta 2030, el ucraniano representa el presente y el futuro de la portería en Chamartín. Su frialdad en momentos críticos y su notable mejoría en el juego de pies lo han transformado en un activo estratégico para el club, que encuentra en él la tranquilidad de tener dos porteros de primer nivel mundial.