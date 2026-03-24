El Real Madrid presiona a Vinícius ¿Renovará o se irá?

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El Real Madrid no quiere dejar ningún cabo suelto en su planificación a largo plazo, y el nombre que encabeza la lista de prioridades en los despachos de Valdebebas es el de Vinícius Jr.

A pesar de que su vínculo actual expira en el verano de 2027, la cúpula blanca, con Florentino Pérez a la cabeza, ha intensificado los contactos para blindar al brasileño mucho antes de que entre en su último año de contrato.

Florentino no quiere venderlo

No es secreto que "Vini" es la debilidad del presidente merengue. Pérez ha asumido un rol activo en este proceso, presionando de manera constante para alcanzar un acuerdo que asegure la permanencia del "7" durante la próxima década.

La intención del club no es solo una mejora salarial acorde a su estatus de estrella mundial, sino también enviar un mensaje de estabilidad frente a los cantos de sirena que llegan desde otras ligas.

Según ha trascendido a través de especialistas en el mercado como Fabrizio Romano, las conversaciones entre el club y el entorno del jugador son constantes, aunque el ritmo lo marca el propio extremo.

Vinícius debe decidir

El Madrid quiere una firma inmediata para evitar que el jugador sea libre de negociar con cualquier otro club, lo que debilitaría la posición negociadora de la entidad.

Vinícius se siente plenamente identificado con el madridismo, pero la decisión final sobre el timing y las condiciones definitivas recae sobre él. Por ahora, el jugador prefiere centrarse en los retos deportivos antes de dar el "sí" definitivo.

Más allá de las cifras, el Real Madrid busca actualizar una cláusula de rescisión que ya es prohibitiva, reafirmando que Vinícius es la piedra angular del proyecto junto a figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.