Enzo Fernández habla sobre el interés del Real Madrid: "Veremos qué pasa después del Mundial"

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El mercado de fichajes europeo comienza a calentarse y, como es costumbre, todos los caminos parecen conducir al Santiago Bernabéu.

En medio de la reestructuración del mediocampo merengue para la temporada 2026-2027, el nombre de Enzo Fernández ha emergido como una de las prioridades de la directiva blanca.

Sin embargo, ante el ruido mediático, ha sido el propio jugador quien ha decidido poner los puntos sobre las íes.

"Cero conversaciones"

A pesar de los informes que sugieren una insatisfacción del volante en Stamford Bridge, Enzo Fernández fue tajante al ser consultado sobre los acercamientos con la "Casa Blanca". Sus declaraciones, aunque enfocadas en el presente, dejan una rendija abierta para el futuro.

“No, sinceramente, nada. Cero conversaciones. Ahora estamos centrados en el Chelsea y en lo que queda de los últimos partidos de esta temporada, y luego veremos qué pasa después del Mundial”, afirmó.

Estas palabras confirman que, si bien no hay una negociación en marcha, el jugador prefiere postergar cualquier decisión definitiva hasta que finalice la gran cita mundialista de este año.

Temporada de números estelares

El interés del Real Madrid no es casualidad. A pesar de la irregularidad colectiva del Chelsea, el exjugador de River Plate está firmando su mejor campaña estadística desde que llegó a Londres.

Sus registros en el curso actual son de élite para un centrocampista. Hasta el momento, registra 12 goles y seis asistencias entre todas las competiciones (Premier League, UEFA Champions League, EFL Cup y FA Cup).

Históricamente, el Madrid suele cerrar sus grandes contrataciones tras las citas mundialistas (como ocurrió con James Rodríguez, Toni Kroos o Mesut Özil).

Si Fernández firma una gran actuación con la selección argentina, su valor de mercado y el deseo de Florentino Pérez podrían colisionar en una operación récord durante el próximo mercado de verano.