Zidane y su próximo gran reto como entrenador en el fútbol

Suscríbete a nuestros canales

Zinedine Zidane desde su salida del Real Madrid ha tenido un solo objetivo como entrenador en el fútbol mundial. Con el equipo blanco lo ganó todo y no asumió otros retos pese a tener propuestas. Sin embargo, en selecciones tiene un objetivo muy claro y lo va a lograr post Mundial 2026.

Zidane ha asumido finalmente el reto de convertirse en el próximo seleccionador de Francia tras el Mundial 2026. Tras rechazar múltiples ofertas de: Manchester United, Liverpool, PSG, entre otros; la leyenda francesa alcanzó un acuerdo verbal con la federación francesa.

Philippe Diallo presidente de la Federación Francesa de Fútbol declaró de manera llamativa y fuera de lugar que conocía al sucesor de Didier Deschamps: "Conozco su nombre. Se necesita un perfil que cumpla muchos requisitos y que también cuente con el apoyo de los franceses".

Esto ocasionó una ola de rumores, donde finalmente se apuntó a Zizou como el próximo entrenador de la Selección de Francia luego del Mundial. Movimiento que marca el final de catorce años bajo el mando de Didier Deschamps, con la Copa del Mundo en 2018 como máximo título.

Zinedine Zidane tendrá una de las generaciones del fútbol francés más importantes

Zinedine Zidane heredará un arsenal sin precedentes en la historia del fútbol francés. Con Kylian Mbappé como líder indiscutible en su madurez deportiva, el marselles podrá estructurar un esquema con: ofensiva letal, velocidad e instinto goleador de cada uno de sus delanteros.

A este bloque se suman perlas emergentes como Désiré Doué, cuya capacidad de desequilibrio y visión de juego representan el futuro del mediocampo nacional. Junto a figuras como Zaire-Emery y Barcola, la selección de Francia garantiza una renovación constante año a año.

Esta combinación de experiencia y juventud coloca a 'Zizou' en una posición privilegiada para dominar el panorama internacional. El reto será amalgamar tantas estrellas bajo una misma idea táctica, asegurando que el relevo generacional mantenga la competitividad en cada competición.