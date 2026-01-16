Zinadine Zidane reconoció que en el Real Madrid mandan los jugadores

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-26 ya ha dejado dos mazazos para el Real Madrid. La primera tras perder con Barcelona la final en la Supercopa de España, mientras solo días después -con Xabi Alonso destituido y con Álvaro Arbeloa al frente- cayeron eliminados de la Copa del Rey por un Albacete de la segunda división del país.

Lo anterior no ha sido poca cosa y ha generado un debate intenso sobre las culpas, que algunos atañen directamente a una plantilla llena de estrellas, que no habrían querido seguir al pie de la letra la idea de su antiguo entrenador (Alonso).

Lo cierto es que en medio de todo esto algunas voces autorizadas en el mundo merengue han dejado declaraciones que corroboran el poder que desde hace tiempo han tenido las figuras en un vestuario como el madridista.

Uno de los protagonistas en hablar es un histórico del club, nada más y nada menos que Zinadine Zidane, que soltó unas palabras que al interpretarlas apuntan directamente a cómo un DT debe afrontar el dirigir a grupos de jugadores como los actuales en el equipo.

¿Qué dijo Zinadine Zidane sobre cómo dirigir al Real Madrid?

El francés dio sus confesiones en su última entrevista, en el canal de YouTube de Hamidou Msaidie, en el que incluso aconsejó sobre las formas para dirigir al Real Madrid.

"En el Real Madrid, estábamos a disposición de los jugadores. Para mí, eso es lo que hace fuerte al equipo, estás ahí para el jugador. Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión. Estamos ahí para apoyarlos; tienes que demostrar que estás ahí para ellos", dijo.

"Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar, tenemos que caerles bien. Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les da, los entrenamientos, todo eso... siempre faltará algo. Con nosotros, creo que lo disfrutaron mucho a todos los niveles", agregó.

Similitudes con este grupo merengue

En la propia charla el galo comentó sobre cómo recibió al equipo, apuntando a lo físico, muy similar a lo actual: "Llegamos en un punto crítico. El equipo no estaba bien físicamente y solo tuvimos que inculcarles la idea de que necesitaban trabajar en equipo. Pudimos trabajar entre semana, porque solo teníamos Liga".

"Me reuní con los cuatro capitanes y les dije qué quería de ellos y vería si ellos estaban comprometidos. Cuando aceptaron trabajar, se acabó, llegó la alegría. Les redescubrimos su motivación. Trabajo y alegría. Los hicimos correr. El trabajo físico fue fundamental", siguió contando.

"Al principio llegábamos a las 9 de la mañana y nos íbamos a las 11 de la noche. Sabía en qué me estaba metiendo. Teníamos el mejor equipo del mundo. Veía a los jugadores y sabía que si trabajábamos bien podríamos lograr cosas importantes y fue lo que pasó. No queríamos que los entrenamientos fuesen todos iguales", cerró 'Zizou'.

Por lo pronto, el Real Madrid regresará a la acción este fin de semana en LaLiga, uno de los dos torneos que aún tiene para seguir compitiendo. Ese duelo será ante Levante en el estadio Santiago Bernabéu.