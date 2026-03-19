El Capitán está de vuelta: Kylian Mbappé lidera la convocatoria de Francia para la gira en EE. UU.

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Tras semanas de incertidumbre por una persistente lesión en la rodilla izquierda, la Selección de Francia ha confirmado oficialmente la inclusión de Kylian Mbappé en la lista de 26 convocados para los encuentros amistosos de la próxima semana. El delantero del Real Madrid regresa a las filas de Les Bleus justo a tiempo para la ventana internacional de marzo, considerada el ensayo final de cara a la Copa del Mundo 2026.

Superando el "vía crucis" de la rodilla

Mbappé, quien se vio obligado a realizar parte de su rehabilitación en Francia bajo la supervisión de especialistas galos, finalmente recibió el alta competitiva tras demostrar una evolución positiva en los entrenamientos con el conjunto merengue. Su retorno no solo alivia al conjunto francés, sino que también zanja los rumores sobre una posible baja prolongada que pusiera en duda su participación en la cita mundialista de junio.

La presencia del capitán es vital para el aspecto comercial y deportivo de esta gira, denominada "Road to 26". Francia se medirá ante dos potencias sudamericanas en estadios que serán sedes mundialistas:

Jueves 26 de marzo: vs. Brasil en el Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts).

Domingo 29 de marzo: vs. Colombia en el Northwest Stadium (Landover, Maryland).

El duelo ante la Canarinha es especialmente esperado, ya que enfrentará a Mbappé con varios de sus compañeros de club, como Vinícius Júnior y Rodrygo, en un escenario que promete un lleno total.

Novedades en la lista de Deschamps

Además del retorno de Mbappé, la convocatoria presenta movimientos interesantes: