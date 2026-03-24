Jürgen Klopp desmiente vínculos con el Real Madrid: "Es una tontería"

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Jürgen Klopp, actual director global de fútbol del grupo Red Bull, ha salido al paso de las especulaciones que lo situaban como el próximo entrenador del Real Madrid. El técnico alemán calificó como una "tontería" los reportes que sugerían un posible desembarco en la capital española para la próxima temporada, asegurando que no ha existido contacto alguno entre las partes.

Desde su salida del Liverpool en 2024, alegando un agotamiento de energías tras casi una década en Anfield, Klopp se ha mantenido alejado de los banquillos. En su lugar, asumió un rol estratégico supervisando la red de clubes de Red Bull, que incluye al RB Leipzig, Red Bull Salzburg y los New York Red Bulls.

Rumores sin fundamento

“Todo eso son tonterías. Ni siquiera me han llamado una sola vez. Y mi agente está ahí, pueden preguntarle también; a él tampoco lo han llamado”, declaró Klopp de manera tajante durante una intervención televisiva. Con estas palabras, el estratega busca silenciar el ruido mediático que suele intensificarse en el Real Madrid cuando se acerca el cierre de una campaña.

El técnico intervino este lunes en un evento en su calidad de comentarista especializado para la Copa del Mundo 2026, un rol que ha compaginado con sus responsabilidades ejecutivas y que le permite mantenerse cerca del análisis táctico sin la presión del día a día en los entrenamientos.

Estabilidad en el proyecto Red Bull

A pesar de que recientemente circularon informes en la prensa austriaca sugiriendo cierta insatisfacción por la falta de progreso deportivo en algunos clubes del grupo, Red Bull reafirmó su confianza en la gestión del alemán. El mes pasado, el gigante de las bebidas energéticas se declaró "sumamente satisfecho" con las directrices implementadas por Klopp desde su llegada hace un año.

Esta estabilidad administrativa parece ser la prioridad del técnico por el momento, quien disfruta de una faceta profesional que le permite influir en el desarrollo de múltiples plantillas a escala global sin el desgaste físico y mental de la dirección técnica directa.

El futuro de la selección alemana

Klopp también aprovechó la oportunidad para referirse a la situación del equipo nacional de su país. Aunque no cerró las puertas a un regreso al banquillo en el futuro a largo plazo, descartó que esté considerando sustituir a Julian Nagelsmann, independientemente de los resultados que obtenga la "Mannschaft" tras la cita mundialista.

“En este momento, obviamente, no estoy pensando en eso en absoluto y, por suerte, no hay ningún motivo para hacerlo”, explicó Klopp, respaldando la continuidad del proceso actual bajo el mando de Nagelsmann. Por ahora, el enfoque del exentrenador de los "Reds" permanece en la gestión deportiva y la consultoría mediática, lejos de la órbita del Santiago Bernabéu.