Mery Tu Loba consagra su carrera con el estreno de “Dominao” junto Miriam Cruz

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Tras hacer historia y traer a casa el máximo galardón del Congo de Oro, la intérprete venezolana Mery Tu Loba reafirma su ascenso meteórico en la industria musical con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado “Dominao”.

En esta ocasión, la artista une su potente voz a la de la icónica Miriam Cruz, la eterna “Chica del Can”, en una colaboración que promete apoderarse de las pistas de baile en todo el continente.

"Me siento inmensamente feliz y agradecida con Dios por todo lo que está pasando con mi carrera. Siento que 'Dominao' es más que un tema, es la celebración de un sueño. Trabajar con Miriam Cruz, una mujer que es un referente absoluto para todas nosotras, es una experiencia transformadora”, expresó emocionada Mery Tu Loba.

“Este tema lleva toda nuestra energía y alegría, dedicada especialmente a ese público que no ha dejado de apoyarme desde mis inicios", agregó la artista.

“Dominao” es una pieza de alta factura que cuenta con la autoría de Santiago García y los arreglos musicales de Moisés Sánchez. La impecable calidad sonora del tema fue sellada por Súbele Ram, encargado de la mezcla y el máster, logrando un equilibrio perfecto entre la tradición del merengue y la frescura interpretativa de Mery.

Este lanzamiento ocurre en el momento más brillante de la carrera de la artista, quien apenas este 14 de febrero se alzó como la gran triunfadora de la Noche de Orquestas del Congo de Oro 2026.

En el marco del Carnaval de Barranquilla, Mery Tu Loba obtuvo el primer lugar en la categoría Merengue, un hito histórico para Venezuela y República Dominicana, países que representó con orgullo ante la máxima autoridad de la fiesta colombiana, Patrimonio de la Humanidad.

En tan solo dos años, Mery ha logrado lo que para mucha toma décadas: posicionar dos colaboraciones internacionales de alto nivel.

Su primer gran paso fue junto a Bonny Cepeda (el primer merenguero nominado al Grammy Latino), y ahora consolida su estatus de estrella al lado de Miriam Cruz, con quien además compartirá escenario el próximo 13 de junio en “La gran rumba del merengue 4”, fiesta que se celebrará en el Poliedro de Caracas y a la que se suman las figuras más emblemáticas del género como Eddy Herrera, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Fernando Villalona, Bonny Cepeda y los hijos de Rubby Pérez, Zulinka y Miguel.

Es el segundo año en que Mery Tu Loba sube al importante escenario, de la mano del anfitrión de la velada, Omar Enrique, quien además produce el evento.