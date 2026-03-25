Gustavo Delgado en busca de un histórico desquite con The Puma en el Florida Derby (G1)

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Hace unos diez años, un potro de nombre Majesto propiedad de intereses venezolanos, clasificó en la segunda casilla del Florida Derby (G1) para lograr los puntos necesarios que le permitiera estar en el Kentucky Derby. Dicho purasangre fue ensillado por el venezolano Gustavo Delgado Socorro.

Luego en 2019, Bodexpress con Nik Juarez en el lomo, figuró en el Placé detrás de Maximum Security. Este, también era representante del establo de uno de los mejores entrenadores nacidos en el estado Zulia, en Venezuela.

La película se repetiría en 2023 con Mage. Montado por Javier Castellano, hizo una épica actuación al escoltar a Forte en la prestigiosa carrera y logró 50 puntos. A la postre, se convirtió en el campeón de la carrera de las rosas.

Para este Florida Derby (G1) va por el desquite con The Puma, el triunfador del Tampa Bay Derby (G3) guiado por el mismo Javier Castellano. Aunque no la tiene fácil, el descendiente de Essential Quality si gana o clasifica segundo, tendrá su puesto asegurado en la gran gatera de Churchill Downs el venidero 2 de mayo.

The Puma a sacar la garra en el Florida Derby

Propiedad de OGMA Investments LLC, JR Ranch y High Step Racing LLC, The Puma partirá este sábado 28 de marzo por el puesto de pista número 8 con una proporción de 9-2 como cuarto candidato, en los 1,800 metros del Curlin Florida Derby (G1), carrera número 14 de la jornada en Gulfstream Park, a las 6:42 p.m. (Hora de Venezuela).

El último briseo registrado de The Puma es del pasado sábado 21 de marzo, con 1,000 metros en 1:01.80, octavo de 21 que se realizaron en esa jornada. El potro criado por el Hidden Brook Farm y Brian Kahn, ha ganado una sola carrera en tres actuaciones para $244,280.

En la tabla de la Ruta al Kentucky Derby, The Puma está en el puesto 7 con 56 unidades. Con un triunfo estaría por encima de Fulleffort, el ganador del Jeff Ruby Steaks (G3) que ya llegó a Churchill Downs, para entrenar con miras al primero de la Triple Corona.

Desde que comenzó a hacer vida profesional en Estados Unidos, Gustavo Delgado nunca ha ganado el Florida Derby (G1). Lo más cerca que estuvo fue en esas tres ocasiones: Majesto (2016, Bodexpress (2019) y Mage (2023). También compitió en el 2022 con O Captain (5to), Jirafales en 2021 (10mo) y Coleman Rocky en 2017 (7mo).