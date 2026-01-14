Así han trabajado los probables competidores de la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

A menos de diez días para la disputa de la edición número 10 de la Pegasus World Cup Invitational (G1) de $3.000.000, los purasangres que suenan para intervenir en dicha competencia, siguen con su cronograma de entrenamientos.

Gulfstream Park será la sede de la icónica carrera que, además del atractivo premio, otorgará un boleto directo a la Breeders’ Cup Classic (G1), que este año será en el mes de noviembre en Keeneland, circuito situado en Lexington, Kentucky.

Los que se preparan en Florida

White Abarrio, el cual buscará revalidar su título de campeón de esta carrera, briseó el pasado lunes 11, 4 furlongs (800 metros) en :47.88 sobre la pista de arena de Gulfstream Park, siendo el quinto mejor tiempo de la jornada, de un total de 58 ejercicios.

Los otros dos anteriores tiempos registrados por el pensionado de Saffie Joseph Jr, fueron de: 1:00.35 para los 1.000 metros el 11 de diciembre y luego dejó 40.23 para 600 metros el 4 de enero.

En cambio, Brotha Keny, del establo de William Morey, permanece en Palm Meadows, centro de entrenamiento en Florida. Sus tres últimos ejercicios fueron así:

27 de diciembre de 2025, 800 metros en 49.70, sobre arena

sobre arena 3 de enero, 800 metros en 48.90, sobre arena

sobre arena 10 de enero, 1.000 metros en 59.65 sobre arena (ejercicio destacado)

Por otro lado, el veterano Skippylongstocking radicado también en Palm Meadows, cronometró sus tres recientes briseos:

12 de diciembre de 2025, 800 en 47.70, sobre arena (segundo mejor trabajo)

sobre arena (segundo mejor trabajo) 2 de enero, 600 en 39.00 , sobre arena

, sobre arena 9 de enero, 1.000 en 1:02.65, sobre arena

Poster, propiedad de Godolphin, está en Florida y trabajó en los dos hipódromos de dicho estado:

16 de diciembre de 2025, 800 metros en 50.00 , sobre arena en Gulfstream Park

, sobre arena en Gulfstream Park 6 de enero, 800 metros en 48.20 , sobre arena en Tampa Bay Downs (ejercicio destacado)

, sobre arena en 13 de enero, 1.200 metros en 1:14.80, sobre arena en Tampa Bay Downs

Uno de los regresos más esperados es el Tappan Street, que en Payson Park se está pone a tono y así ha marcado:

13 de diciembre de 2025, 1.000 metros en 1:02.20 , sobre arena

, sobre arena 3 de enero, 800 metros en 49.60 , sobre arena

, sobre arena 10 de enero, 1.000 metros en 1:02.40, sobre arena

En otro de los centros de entrenamiento de Florida, Palm Beach Downs, ejercitó Captain Cook, ganador y figurador de stakes:

24 de diciembre de 2025, 800 metros en 49.09 , sobre arena

, sobre arena 2 de enero, 800 metros en 48.60 , sobre arena (ejercicio destacado)

, sobre arena 9 de enero, 1000 metros en 1:01.65, sobre arena (ejercicio destacado)

Igualmente, en Payson Park ha salido a la pista Disco Time, que defenderá su invicto en cinco actuaciones bajo el cuidado de Brad Cox.

26 de diciembre de 2025, 800 metros en 49.00 , sobre arena (ejercicio destacado)

, sobre arena (ejercicio destacado) 2 de enero, 1.000 metros en 1:01.00 , sobre arena (ejercicio destacado)

, sobre arena (ejercicio destacado) 9 de enero, 1.000 metros en 1:01.40, sobre arena (ejercicio destacado)

Ejercitaron en otros estados y viajarán a Gulfstream Park

Banishing, efectivo de David Jacobson, briseó en Oaklawn Park de la siguiente forma:

24 de diciembre de 2025, 600 en 38.20 , sobre arena

, sobre arena 7 de enero, 800 metros en 51.20 , sobre arena

, sobre arena 11 de enero, 800 metros en 51.00, sobre arena

Desde la costa oeste en Santa Anita, Full Serrano ha tenido su preparación para después ser llevado al óvalo de Hallandale Beach:

29 de diciembre de 2025, 1.000 metros en 1:00.20 , en las manos, sobre arena

, en las manos, sobre arena 4 de enero, 1.200 metros en 1:13.20 , en las manos, sobre sintética

, en las manos, sobre sintética 11 de enero, 1.200 metros en 1:11.40, en las manos, sobre arena

Con respecto a Touchuponastar, no tiene briseos registrados en lo que ha transcurrido este año. El ganador del New Orelans G2 en 2025 superando a Sierra Leone, ejercitó el 30 de diciembre de 2025 en Copper Crowne Training Center en Louisiana, 1.000 metros en 1:03.79, sobre pista de arena. Desde esa fecha no ha cronometrado más tiempos.