José Francisco D’Angelo: “El 2025 fue un año de ensueño con las dos Breeders’ Cup”

La temporada 2025 del entrenador venezolano José Francisco D’Angelo fue excepcional. Logró sus dos primeras victorias en la Breeders’ Cup con la potra Shisospicy y el ejemplar Bentornato, además de alcanzar la cifra de 150 triunfos y superar los 10 millones de dólares en premios producidos.

Entrevista de José Francisco D’Angelo con Meridiano

Aunque no ha sumado victorias en lo que va de 2026, el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo no descansa. En medio de su apretada agenda, dedicó unos minutos al equipo de hípica de Meridiano.net para analizar la temporada recién finalizada.

“Estoy muy contento con el 2025; fue un año de ensueño al lograr las dos Breeders’ Cup. Siempre trato de superarme, trabajar más duro para que cada año sea mejor y sacar el máximo provecho a cada ejemplar”, afirmó.

Sobre su planificación para este año, el joven preparador criollo indicó: “Seguiremos igual que el año pasado, moviéndonos por los hipódromos principales: cuando abra Keeneland (Kentucky), luego Saratoga (Nueva York), después Churchill Downs, y así sucesivamente. Como siempre, el objetivo es tratar de clasificar un caballo para el Kentucky Derby y, si es posible, repetir en la Breeders’ Cup. Esa es la meta final, ya que se trabaja todo el año para calificar a los ejemplares y competir al más alto nivel”.