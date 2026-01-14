Pronósticos Tampa Bay Downs: picks gratis y el dato clave para el miércoles 14 de enero

Suscríbete a nuestros canales

En la ruta de cumplir la primera quincena de este 2026, el hipódromo de Tampa Bay Downs tendrá nueve carreras para este miércoles 14 de enero, teniendo hora de inicio a las 12:20 p.m. (Hora del Este), equivalente a la 1:20 p.m., hora de Venezuela, donde tenemos un dato clave.

Para que tengas una orientación mucho más clara sobre los posibles ganadores, hemos querido compartir con ustedes nuestros picks gratis en la tanda hípica. Hay interesantes acumulados que pueden ser de mucho provecho, como por ejemplo el que hay para el Pick 6, con un monto de $19.415 y el Super High Five con $4.455.

Análisis de las carreras y picks recomendados para Tampa Bay Downs

La primera carrera será en 1 milla sobre pista de grama (1.600 metros), siendo una prueba de Reclamo para no ganadores por $25.000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1 milla, grama (1:20 p.m. VEN)

Caravaggio’s Song (8): Viene de ser distanciada. Buscarán el desquite. Aprovechará el puesto de salida.

Enchant (2): Indescartable por Samuel Marín. Corrió en una prueba de reclamo para no ganadores por un monto superior al de aquí.

Growth Rate (9): Aunque cambia de superficie, con parciales no tan rápidos pudiera venir con fuerza al final.

Segunda Carrera | 6 1/2 furlongs (1.300m), arena (1:50 p.m. VEN)

Power Wrench (7): Si corre como lo hizo en su penúltima donde llegó segundo a dos largos y medio, lo veremos decidiendo nuevamente.

Polizon (3): Estuvo cerca de la velocidad con un ritmo relativamente rápido y peleando todo el tiempo. Va por el desquite.

Alexander K (5): Para incluir en las jugadas exóticas, esta es una opción a considerar, tomando en cuenta lo discreto del grupo.

Tercera Carrera | 1 1/16 millas (1.700m), grama (2:20 p.m. VEN)

Knick’s Honor (1): Por su condición de velocista, lleva ventaja al salir en el carril interno. Repiten la monta de David Delgado.

Vino Solo (3): Debutó a lo grande mostrando remate desde el penúltimo y cerró 60-1. Ahora está entre los primeros favoritos.

Jes See Me (7): Corrió en la sintética de Presque Isle Downs con victoria y figuraciones. La monta de Antonio Gallardo le da opción ganadora.

Dos bases ideales para acertar el Pick 6

Cuarta Carrera | 1 milla 40 Yardas (1.636m), grama (2:50 p.m. VEN)

Passioned (6): Tuvo tropiezos durante toda la primera curva, levantando su jinete. Repite la distancia y ahora en un grupo de reclamo por $8.000. El cambio de monta para Samuel Marín es fundamental.

Quinta Carrera | 1 1/16 millas (1.700m), grama (3:20 p.m. VEN)

Whiskey Whim (7): Por esa última actuación reciente, hay que considerarla pues luce bastante. Sube apenas 100 metros con relación a la pasada.

Knowledge Is Good (13, Elegible): Si entra en la carrera debe estar entre los tres primeros puestos. Ha militado en estos grupos de reclamo por $16.000.

Lost Kitty (6): Representando el linaje de Kitten’s Joy, consideramos que puede tener un buen estreno. El grupo no es fácil. Tiene cuota de 8-1.

Sexta Carrera | 1 milla 40 Yardas (1.636m), grama (3:50 p.m. VEN)

The Best Distance (7): Haciendo honor a su nombre, va en la “mejor distancia” para él y más que comprobado. Sus dos últimas victorias han sido aplastantes. Ahora que tendrá a Samy Camacho, nos agrada mucho más como la base para el Pick 6, intentando llevarse el acumulado. Es nuestro dato clave de la tarde.

Séptima Carrera | 7 furlongs (1.400m), arena (4:20 p.m. VEN)

Fly Commander (4): Otra monta de Samuel Marín con bastante oportunidad ganadora. Ya lo ha hecho figurar cerca de la victoria en dos ocasiones.

Senor Money (12): Le tocó un puesto de salida bien complicado. Sonny León con chance de administrarlo para que rinda al final.

Career Risk (10): Confían en Martina Rojas para que aproveche el recorte de distancia y la velocidad que ha mostrado recientemente.

Octava Carrera | 6 1/2 furlongs (1.300m), arena (4:50 p.m. VEN)

Megantheebattalion (7): De vuelta a la arena, debería exhibir nuevamente la misma rapidez de sus carreras en Fairmount Park.

Miss Classified (11): En su debut en Tampa Bay Downs hace 10 días no se empeñó como esperaban. Algo vieron que repiten a Marín e inscriben recientemente.

Unicycle (3): Ahora por dentro y con 100 metros menos, debería ir a la punta como en la anterior, en el intento de dormir a sus enemigos.

Novena Carrera | 6 furlongs (1.200m), arena (5:20 p.m. VEN)