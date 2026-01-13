Tres pensionados de Bill Mott destacaron este lunes en los ejercicios de Payson Park

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido entrenador William “Bill” Mott, quien brilló en 2025 gracias a su estrella Sovereignty, llevó a parte de su establo a una sesión de entrenamientos este lunes 12 de enero en el Payson Park Training Center en Florida.

Precisamente, en este recinto permanece Sovereignty a la espera de realizar su primer briseo de 2026. El defensor de los colores de Godolphin es uno de los máximos candidatos a alzarse con el título de Caballo del Año en la próxima entrega de los Eclipse Awards.

Una potra voló en los 600 metros

Durante la jornada del lunes, se registraron 18 ejercicios en la distancia de 3 furlongs. En ese grupo sobresalió la tresañera Smitten (Into Mischief en Lovestruck, por Tapit), ejemplar que cuenta con tres salidas a la pista.

Por tercera vez consecutiva, Smitten registró el mejor ejercicio de la distancia, logro conocido en el hipismo estadounidense como el “Bullet Work”. La potra detuvo el cronómetro en 36.20 para los 600 metros en arena, liderando la lista de los 18 briseos realizados.

Sus anteriores Bullet Works también fueron en Payson Park: el 28 de diciembre de 2025 marcó 49.60 en 4 furlongs (800 metros), siendo la mejor de 40 ejemplares; y el 4 de enero repitió en la media milla con 48.40, encabezando un grupo de 48 purasangres.

Brillo en la media milla para Kapoor y Tux

Otros dos efectivos de Mott destacaron en los 800 metros sobre arena: