Trevor Denman: El legendario narrador hípico que será premiado en Florida

Quienes han disfrutado del espectáculo hípico en la Costa Oeste guardan en su memoria una voz que resuena en cada carrera: la de Trevor Denman.

Nacido en Sudáfrica, Denman dedicó más de 50 años de su vida a describir el andar de los purasangres con binoculares en mano. El próximo 22 de enero será un día inolvidable para él, pues recibirá un galardón que honra una vida de excelencia.

La noche de los campeones y del narrador

Ese jueves 22 de enero, Denman tendrá el honor de ser premiado con el Eclipse Award Especial por su trayectoria profesional. La decisión fue anunciada por la National Thoroughbred Racing Association (NTRA), el Daily Racing Form y la National Turf Writers and Broadcasters (NTWAB).

La ceremonia de los Eclipse Awards se llevará a cabo en el Hotel Breakers de Palm Beach, Florida, bajo el patrocinio de Resolute Racing. Será el escenario perfecto para reconocer la prolífica carrera de Denman, quien se retiró oficialmente en septiembre de 2024 tras narrar su última competencia en el hipódromo de Del Mar, California.

El estilo único que rompió el molde

A diferencia de sus colegas estadounidenses, Trevor Denman impuso un sello distintivo que lo convirtió en el favorito del público. Durante sus relatos, se atrevía a analizar el desarrollo de la carrera en tiempo real, inmortalizando frases como "se mueve como un tren" (moving like a tremendous machine) cuando un caballo venía con excelente avance.

Sin embargo, la narración que lo catapultó a la historia fue la de la Breeders’ Cup Classic (G1) de 2009. Cuando la mítica yegua Zenyatta remontaba con su empuje característico, Denman selló el triunfo con un grito que aún eriza la piel: “¡Esto es increíble!” (“This is un-be-LIEVABLE!”).

Una decisión desde el alma

Colgar los binoculares no fue una tarea sencilla para el relator. Al momento de su retiro el año pasado, confesó lo difícil que fue cerrar ese capítulo de su vida:

“Esta es una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero mi alma me dice que este es el momento”.

Hoy, su legado trasciende las grabaciones; Trevor Denman permanece como el estándar de oro y un ejemplo para las futuras generaciones de locutores hípicos en la Unión Americana.