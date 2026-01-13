¿Quieres retar tus conocimientos para el Kentucky Derby? Conoce a los principales favoritos

Suscríbete a nuestros canales

La primera carrera de la Triple Corona va mucho más allá del evento en sí mismo. La apuesta a futuro es parte esencial de la expectativa y, este próximo viernes 16 de enero, iniciará el Pool 3.

Habrá 40 opciones para jugar desde ya. El Pool 3 tendrá una duración de aproximadamente dos días, finalizando el domingo 18 de enero. Esta ronda coincide con la disputa del Lecomte Stakes (G3) en Fair Grounds, prueba que ofrece 20 puntos al ganador en el llamado "Camino al Kentucky Derby".

Ted Noffey ofrece un atractivo 6-1: dividendo

El gran candidato para llevarse el Eclipse Award como Campeón de 2 años vuelve a destacar de manera individual. Identificado con el número 35, el entrenado por Todd Pletcher ofrece una proporción de 6-1; es decir, un pago aproximado de $14 por cada $2 apostados en caso de ganar el Derby.

Ted Noffey brilló en la pasada Breeders’ Cup de Del Mar, sometiendo a sus rivales para mantenerse invicto en cuatro presentaciones. Defiende los colores del Spendthrift Farm y su jinete habitual es el puertorriqueño John Velázquez.

Con 4-1, la opción "Todos los demás" lidera el favoritismo

Todos los potros de tres años que no figuran dentro de las 39 opciones individuales están agrupados en la categoría "All Other Three-Year-Olds". Esta opción representa el primer favoritismo de la apuesta a futuro con una cuota de 4-1.

Otros ejemplares que escoltan a Ted Noffey en las preferencias individuales de este Pool 3 son:

Further Ado : compañero de establo de Ted Noffey, con proporción de 10-1 .

: compañero de establo de Ted Noffey, con proporción de . Paladin: también entrenado por Todd Pletcher, con la misma cuota de 10-1.

El Lecomte G3 y su influencia en el Pool 3

La decimotercera carrera de este sábado en Fair Grounds (7:00 p.m. hora del Este) cuenta con once inscritos, de los cuales cinco figuran como opciones individuales en este Pool 3 con los siguientes dividendos: