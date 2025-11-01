Japón al tope del mundo: Forever Young conquista la Breeders' Cup Classic

Suscríbete a nuestros canales

El ejemplar japonés Forever Young (número 5) logró el triunfo en la prueba más importante del Campeonato Mundial Copa de Criadores como lo es la Breeders’ Cup Classic (G1) en el Hipódromo Del Mar, en el recorrido de 2.000 metros.

Impresionante actuación en la Classic de $7.000.000 para Forever Young

Forever Young, montado por el jinete japonés Ryusei Sakai y presentado por Yoshito Yahagi para los colores del stud Susumo Fujita obtuvo su impactante victoria en los metros finales de la competencia que, a la postre tuvo nueve participantes, pues con anterioridad se supo del retiro del ejemplar Sovereingty como el firme aspirante.

El ganador de la Saudí Cup (Gr1) 2025, siempre estuvo colocado en la segunda casilla, muy cerca del puntero Contrary Thinking (número 4) y ya antes del giro de la última curva, el japonés se venía a pelear las acciones y aguantar la arremetida que intentaría Fierceness (número 1) y Sierra Leone (número 7), éste último a la postre tuvo que conformarse con el segundo lugar.

Para el tercer lugar llegó Fierceness que luego de esta carrera sería retirado para la cría. El cuarto fue para Journalims y el que cerró la pizarra fue para Mindframe. El tiempo final de la prueba fue de 2.00’’19 para el tiro de los 2 kilómetros.

El pupilo de Yahagi dejó un dividendo de taquilla de $9,00 por concepto de ganador, $4,00 el placé y $3,20 el show.

Gracias a esta victoria, el purasangre nipón acumula el récord de 10 triunfos para 13 actuaciones, con una producción que pasa los 19 millones de dólares y lo convierte en el líder de dinero ganado entre los ejemplares extranjeros con al menos una actuación en Estados Unidos.

Primera Breeders' Cup Classic: Yunta Japonesa Del Mar Estados Unidos

Este triunfo no fue una victoria cualquiera; se inscribe con letras de oro en los anales del turf mundial. La excepcional actuación de Forever Young lo consagró como el primer ejemplar japonés en conquistar la codiciada Breeders’ Cup Classic (G1).

Este hito no solo representa la primera victoria de esta formidable yunta oriental en la prueba más significativa del Campeonato, sino que también establece un nuevo estándar internacional para la cría japonesa en la pista de tierra.

Al alzarse con el premio mayor (7 millones de dólares) en la edición número 42 del Campeonato Mundial Copa de Criadores, el equipo de Yoshito Yahagi y Ryusei Sakai no solo logró la gloria personal, sino que selló una hazaña largamente anhelada para toda la hípica de su país.