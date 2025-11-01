Notable Speech (GB) con una atropellada sensacional se queda con la Breeders’ Cup Mile (G1)

Suscríbete a nuestros canales

En el último lustro, la pareja de jinete William Buick y el entrenador Charles Appleby se han convertido en los líderes de este evento. Este año con Notable Speech consiguen su cuarta victoria en la Breeders’ Cup Mile (G1); este irlandés propiedad del Godolphin, pegado al riel, se queda con los dos millones de dólares.

La Breeders’ Cup Mile (G1) es una de las carreras más destacadas y emblemáticas dentro del prestigioso evento del Campeonato de Criadores, que se ha venido celebrando de manera ininterrumpida durante los últimos 41 años. Esta prueba, considerada una de las de origen dentro del programa, siempre ofrece un resultado lleno de emoción e incertidumbre, manteniendo a los aficionados al borde de sus asientos cada año.

Breeders’ Cup: Notable Speech respondió al favoritismo

Este año no fue la excepción para la dupla Buick/Appleby, para coronar el triunfo en esta importante prueba que fue disputada sobre una distancia de 1.600 metros en pista de grama, reservada exclusivamente para ejemplares de tres años en adelante, lo que garantiza la participación de corredores experimentados y de alto nivel.

William Buick, quien llevó las riendas de Notable Speech, se mantuvo expectante durante los primeros 1.200 metros. Siempre pegado a la valla interna, Notable Speech comenzó su avance al promediar la última curva tras observar los primeros parciales de 22,2; 46,3 y 70,4, muy violentos para este tipo de evento internacional. Splits, que capitalizó este ejemplar que avanzó con fuerzas en los metros decisivos para ganar el mismo en excelente crono de 93”3 para la clásica milla en pista de grama.

Notable Speech es un macho de cuatro años propiedad del Godolphin LLC., que suma su séptima victoria en 14 presentaciones con ganancias que superan los 3 millones de dólares. Para el hijo de Dubawi en la yegua Swift Rose por Invicible Spirit, consiguió su tercera victoria de Grupo 1, tras ganar primero la QIPCO 2000 Guineas Stakes en Newmarket en el 2024, y recientemente se llevó el Rogers Woodbine Mile Stakes el pasado mes de septiembre en Woodbine.

Esta dupla con el Godolphin consiguió las victorias antes con Space Blues (IRE), Modern Games (IRE) y Master of the Seas (IRE) entre los años 2021 y 2023.

Formidable Man remontó desde la mitad del pelotón para terminar segundo. The Lion in Winter quedó tercero, Rhetorical cuarto y Sahlan quinto en una carrera con 13 participantes.

Criado en casa por Godolphin, Notable Speech mejoró tras quedar tercero en la Breeders' Cup Mile del año pasado. En 2025 obtuvo cuartos puestos en el Lockinge (G1) de Newbury y en el Queen Anne (G1) de Royal Ascot, un quinto en la July Cup (G1) de Newmarket, un segundo en el Jacques Le Marois (G1) de Deauville y una victoria el 13 de septiembre en la Woodbine Mile (G1).