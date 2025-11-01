Magia en el césped en acción: Irlandés Ethical Diamond se alza con la victoria de la Breeders' Cup Turf (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 01 de noviembre se disputó la segunda prueba con el mayor premio atractivo del Campeonato Mundial Copa de Criadores como lo es la Breeders’ Cup Turf (G1), la cual contó con un valor de 5 millones de dólares y un total de 14 ejemplares de tres años y más años compitieron en el Hipódromo Del Mar, para la distancia de 2.400 metros en pista de grama.

El ejemplar irlandés Ethical Diamond (número 14) fue el ganador de está prueba selectiva de la Copa de Criadores, con la monta del jinete multicampeón irlandés Dylan McMonagle y presentado por William Mullins para los colores del H O S Syndicate.

Cabe acotar que este zaino cincoañero repareció luego de 71 días sin correr.

Desarrollo La carrera: Breeders’ Cup Turf (G1) Del Mar

Al abrirse las compuertas salieron los participantes y el entrenado por Mullins quedó entre los últimos de la nómina y paso a paso avanzó hasta que, al giro de la última curva, su jinete Dylan McMonagle lo llamó a correr y éste ensaya una feroz atropellada por líneas externas para alcanzar y pasar al puntero Rebel’s Romance que por momento parecía ganador.

El pupilo de Mullins terminó de cruzar el espejo con un más de 1 1/2 cuerpo de ventaja, para dejar los parciales en: 23’’22 para 400, 47’’53 para 800, los 1.200 los pasó en 1.11’’99, la milla 1.37’’04 la milla un cuarto en 2.01’’98 para finalizar en 2.25’’45 para el tiro de la milla y media (2.400 metros).

Por su parte, Rebel's Romance (número 1) durante gran parte del recorrido corrió con muchos tropiezos que pudieron haber afectado su desenvolvimiento y de esta manera no pudo conseguir la hazaña de ganar esta selectiva por tercera ocasión. Por lo tanto, se tuvo que conformarse con el segundo lugar.

Para el tercer llegó el otro irlandés El Cordobés, mientras que en el cuarto lugar lo ocupó el británico Amiloc y cerró la pizarra el sieteañero irlandés Gold Phoenix.

Sorpresivo dividendo: Ethical Diamond Breeders’ Cup Turf (GI)

Luego de confirmarse la victoria, el hijo del semental Awtaad en Pearl Diamond por Areion pagó un dividendo que hizo vibrar las taquillas de $57.40 a ganador, $21.20 el place, más $16.60 el show.

Hay que resaltar que esta yunta logró su primera victoria en esta importante selectiva de grado del Campeonato Mundial Copa de Criadores.