¡Notición!: Nació el primer hijo del mejor caballo del Mundo según Longines 2024

El portal web de Coolmore, anunció la llegada de los primeros productos de los sementales Auguste Rodin y City of Troy, caballos ganadores del Grupo 1 y héroes del Epsom Derby.

El lunes en el Haras de Pierrepont, Only In Dreams por Le Havre, propiedad de Millenium Stud, produjo su primera potra, una castaña por Auguste Rodin, descrita como “una potra de calidad”. Así lo indicaron las conexiones.

También el lunes pero en la tarde, llegó un macho hijo de Ritournelle por Camelot, ganadora de un Stakes, que tuvo su primer producto, un castaño por City of Troy (en la foto). "Es un potro primerizo muy bueno", dijo Eddie Fitzpatrick de Coolmore. "Un potro de calidad con alcance y fuerza; un gran comienzo tanto para la yegua como para el semental". Así lo aseveraron.

Auguste Rodin, fue ganador de Grupo 1 a los 2, 3 y 4 años, entre ellos, el Futurity Stakes, Epsom Derby, Irish Derby, Irish Champion Stakes, Breeders' Cup Turf y Prince of Wales's Stakes

Es hijo del semental de todos los tiempos en Japón; Deep Impact y de una de las mejores yeguas Galileo; triple ganadora del Grupo 1, Rhododendron.

Coolmore Photo

City of Troy, en cambio, es hijo de Justify fue cuatro veces ganador del Grupo 1, que incluye el Epsom Derby, Juddmonte International, Coral-Eclipse y el Dewhurst Stakes. EsHijo además de la brillante ganadora del Gr.1 Together Forever, una hermana de Forever Together y Lord Shanakill .

City of Troy, fue nombrado el mejor caballo de carreras del mundo de 2024 según el ranking Longines. Potro campeón europeo de 2 años y potro campeón europeo de 3 años.

Coolmore Photo