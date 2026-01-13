¿Cuántas victorias le faltan a Javier Castellano para alcanzar los 6.000 triunfos?

Suscríbete a nuestros canales

Javier Castellano ha iniciado la campaña 2026 con un ritmo positivo. De la mano de su nuevo agente, Kevin Meyocks (quien además es su cuñado), el nacido en Maracaibo se encamina hacia una nueva e impresionante marca profesional en Norteamérica.

Tras superar los $400.000.000 en premios de por vida el año pasado, Castellano ahora inicia la cuenta regresiva hacia las 6.000 victorias, un hito que lo consolidará aún más en la élite histórica.

En pos de un récord histórico

Habiendo superado ya la barrera de los 900 triunfos en pruebas selectivas (Stakes), Castellano ocupa actualmente el puesto número 23 en la lista de todos los tiempos por carreras ganadas.

Al momento de redactar la nota, el criollo acumula 5,928 primeros lugares, lo que significa que necesita 72 victorias adicionales para alcanzar la mítica cifra de los 6.000 éxitos. Una vez superada esta marca, su próximo objetivo será el legendario Johnny Longden (ganador de la Triple Corona en 1943 con Count Fleet), quien ocupa la posición 22 con 6.032 triunfos.

Continúa su campaña en Gulfstream Park

Establecido en el hipódromo de Hallandale Beach, Florida, Castellano tiene una agenda apretada para los próximos días. El zuliano firmó montas para 20 purasangres entre el jueves 15 y el domingo 18 de enero, fechas correspondientes al actual Championship Meet.

Dentro de esa veintena de compromisos, el de mayor relevancia será su conducción sobre Tank en el Sunshine Turf Stakes este sábado. La competencia, pactada a una milla y un dieciséis sobre grama, lo verá hacer yunta con el entrenador colombiano Carlos David.

Líder indiscutible de los jinetes venezolanos

A sus 48 años, Javier Castellano sigue encabezando al grupo de fustas venezolanos en Estados Unidos. Su palmarés es grandioso: ganador de cuatro Eclipse Awards consecutivos y miembro del Salón de la Fama del Hipismo de Estados Unidos.

Su grandeza ha trascendido fronteras, siendo homenajeado en Venezuela con una estatua en el Hipódromo La Rinconada. Además, el año pasado fue la figura central de la primera edición del Jockey Challenge 56, evento organizado por las autoridades hípicas encabezadas por Antonio Álvarez para honrar su trayectoria.