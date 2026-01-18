Pegasus World Cup 2026: Así quedó el mapa de salida para la gran cita en Florida

Suscríbete a nuestros canales

El reloj de la cuenta regresiva ha comenzado a avanzar de forma definitiva. Este domingo 18 de enero, el ambiente de gala comenzó a apoderarse de Gulfstream Park al oficializarse el sorteo de los puestos de pista de las tres competencias de Grado de la Pegasus World Cup 2026, uno de los eventos eventos más influyentes en las competencias de purasangres, a disputarse el día sábado 24 de enero.

Sorteo Oficial: Puesto de Pista Pegagus World Cup 2026 Gulfstream Park

Este procedimiento crucial estuvo programado para las 2:35 de la tarde de este domingo en los espacios del óvalo del sur de Florida, por lo que determinó la ubicación en el aparato de partidas para las tres gemas de grado que componen la serie:

Pegasus World Cup Turf Filly and Mare Turf (GI): La vitrina dorada para las mejores yeguas del circuito, el cual tendrá con una premiación de $500.000 a repartir. Este es el listado oficial de las 14 competidoras a recorrer la distancia de 1.700 metros en grama.

Pegasus World Cup Turf (GI): El desafío de élite en la grama, en distancia de 1.800 metros en grama, más un premio a repartir de $1.000.000. Estos son los 13 competidores oficiales para este importante Stakes de Grado I.

Pegasus World Cup (G1): La prueba más importante que contará con una bolsa de premio de $3.000.000 a repartir. Este el listado de los corredores para la distancia de 1.800 metros sobre pista de arena.

Una década de velocidad y leyenda

La edición de este sábado no es una más en el calendario; representa el décimo aniversario de un concepto que revolucionó la industria desde su lanzamiento en 2017. En apenas una década, la Pegasus World Cup se ha consolidado como un referente del hipismo mundial, logrando atraer a los mejores purasangres del planeta a las pistas de Florida.

Es imposible hablar de este evento sin evocar su año inaugural, cuando el legendario Arrogate paralizó al mundo del deporte. En aquella ocasión, el pupilo de Bob Baffert y conducido por Mike Smith no solo confirmó su estatus de superestrella, sino que dictó una cátedra de superioridad absoluta..

La Pegasus World Cup otorgará un puesto para la Breeders' Cup Classic (GI)

Esta edición 2026 llega con una modalidad estratégica: La Pegasus World Cup (GI) ha sido integrada oficialmente al prestigioso programa 'Win and You're In' de la Breeders' Cup Challenge Series.

Bajo este nuevo vínculo, el ejemplar que cruce la meta en el primer lugar asegurará su pase directo a la Breeders' Cup Classic (GI), con un premio que trasciende lo deportivo al incluir la exoneración total de los costos de inscripción y el financiamiento de los gastos logísticos para su equipo.