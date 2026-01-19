Javier Castellano con agenda llena el sábado en Gulfstream Park para la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jockeys que ya sabe lo que es ganar la Pegasus World Cup es el venezolano Javier José Castellano, quien este año tiene una agenda de ocho compromisos de monta, de los cuales seis serán en pruebas selectivas (Stakes), incluyendo el evento principal que ya conquistó en 2019 con City of Light.

La primera monta relevante de la tarde sabatina para Castellano será en la séptima competencia, el Gulfstream Park Turf Sprint Stakes ($175.000). Allí se subirá al lomo de Sam The Sham, ejemplar de la entrenadora Jenna Antonucci, en una prueba sobre grama.

Seguidamente, en la octava carrera del programa, se disputará el Fred W. Hooper Stakes (GIII) con un premio de $175.000. En esta competencia sobre arena, el "inmortal" criollo conducirá a Tour Player, pensionado de Whitworth Beckman.

A continuación, llegará el momento del William L. McKnight Stakes (GIII) ($225.000), en el cual llevará las riendas de Il Siciliano, del entrenador venezolano Antonio Sano, en un recorrido sobre el césped.

En la décima carrera se disputará la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational (GII), prueba que reparte $500.000 en premios. El jinete venezolano conducirá a And One More Time, del trainer Mark Casse. (En caso de ser retirado dicho ejemplar, Castellano tiene la opción de montar a Candy Quest, también bajo la preparación de Casse).

Para la undécima competencia, Castellano formará parte del Inside Information Stakes (GII) sobre la yegua Sterling Silver, presentada por Anthony Margotta Jr., en una prueba que repartirá $225.000.

Para cerrar su actuación, Castellano participará en la Pegasus World Cup (GI), dotada con 3 millones de dólares. Allí buscará la gloria sobre el ejemplar Brotha Kenny, bajo el entrenamiento del también venezolano José Francisco “Kikito” D’Angelo.