Castellano y Smith reemplazan a John Velázquez en este cargo dentro del gremio de jinetes

Este jueves se dio a conocer que el principal gremio de jockeys profesionales de purasangres y cuartos de milla de Estados Unidos, El Jockeys Guilds, celebró su tradicional Asamblea Anual donde presentaron su memoria y cuenta a sus colegas.

Castellano y Smith reemplazan a John Velázquez

El gremio de jockeys profesionales de purasangres de carreras y de cuartos de milla, celebró el pasado 13 de enero su Asamblea Anual, donde presentaron sus logros y actividades durante el 2025.

Donde su anuncio mas importante fue dar a conocer que su secretario principal, John Velázquez por más de 20 años, no iba a continuar en su cargo, aunque seguiría participando activamente en el gremio como miembro de la junta directiva.

«No hay palabras para reconocer adecuadamente a Johnny Velázquez y todo lo que ha hecho», afirmó Mike Smith, jinete del Salón de la Fama y copresidente del Gremio durante mucho tiempo. «En nombre del Gremio y de nuestros miembros, no podemos agradecerle lo suficiente su compromiso inquebrantable, su tiempo infinito y su esfuerzo incansable, no solo en nombre de los jinetes y del Gremio, sino de toda la industria. Aunque Johnny deja el cargo de copresidente, seguirá formando parte de la junta directiva y participando activamente en la organización», complementó.

Luego de anuncio de Velázquez, los miembros eligieron a Mike Smith y Javier Castellano como como nuevos secretarios, a Joe Bravo, James Flores y Julien Leparoux como vicepresidentes, a Tyler Gaffalione como secretario y a Julien Leparoux como tesorero. Además, Alex Birzer, James Graham, Rodney Prescott y John Velázquez formarán parte de la junta directiva.