La impresionante cifra de público que asistió a los hipódromos británicos en 2025

El espectáculo hípico de manera formal tuvo su génesis en Gran Bretaña. Carreras como el Epsom Derby dieron origen a muchas pruebas en el mundo, e inclusive a la propia palabra Derby, la cual ha sido empleada en otras disciplinas deportivas.

La afición se ha mantenido entusiasta. Gran Bretaña cuenta con más de 60 hipódromos, los cuales no solo ofrecen las denominadas “carreras planas” sino también, competencias con obstáculos. En los grandes días, mucho público ha disfrutado de sus equinos favoritos, con un respaldo en las apuestas llamativo.

Una cifra histórica desde hace 6 años

De acuerdo a la cadena de televisión ITV, que tiene su plataforma de carreras denominada ITV Racing, un total de 5.031.640 personas acudieron a los hipódromos británicos durante el año pasado. Esta cifra es la más alta desde la última registrada en 2019.

Este número, representa un aumento de 4.8%. Por mucho, superó a las 4.799.730 personas de 2024. El promedio de asistencia para el 2025 estuvo situado en 3.526, siendo una cifra bastante significativa en comparación a las 3.404 de 2024 y 3.392 en 2023.

El público joven dice presente

En los hipódromos británicos ha existido algo muy peculiar desde el 2022, y es que se lleva un registro de las personas menores de 18 años que han asistido a las carreras de caballos. En muchos casos, la entrada es gratis para ellos, pero algunos circuitos otorgan boletos a los mismos si se reservan con antelación.

En 2025, 211.447 menores de 18 años asistieron a las pistas hípicas, lo que significa 17% más que el 2024.

Grandes eventos también en aumento

Días de carreras importantes como el selecto meeting de Royal Ascot o el Qatar Goodwood Festival, también presentaron números en positivo, al comparar 2025 con 2024.

En Royal Ascot, el aumento fue de 4.8%, mientras que en el Qatar Goodwood Festival el incremento reflejó 11%. Otros eventos como el Festival del St. Leger, tercer paso de la Triple Corona que se corre en Doncaster, registró +4.7%.

El día que más gente fue a ver carreras

En el hipismo británico, así como en muchas partes del mundo, el sábado constituye el día estelar. Los números de la Asociación de Hipódromos Británicos muestran que, 1.907.999 personas fueron a las pistas los sábados, 8.2% más que en 2024 cuando se registró 1.762.624.