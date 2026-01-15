El último jockey latino exaltado al Salón de la Fama domina la jornada en Arabia Saudita

Suscríbete a nuestros canales

El experimentado jinete dominicano Joel Rosario, exaltado al Salón de la Fama de la Hípica de Estados Unidos en el 2024, ha tenido un inicio espectacular en su compromiso de tres días en el hipódromo King Abdulaziz en Riad, Arabia Saudita.

Victorias de Joel Rosario en el Medio Oriente

Durante la jornada de 12 competencias de este jueves 15 de enero de 2026, Joel Rosario demostró su vigencia y calidad internacional al conseguir tres importantes triunfos para las conexiones locales.

Primera Victoria: En la carrera inaugural, Rosario condujo a la yegua Watfa al primer lugar. El ejemplar, entrenado por Salman Al Adhyani y propiedad del Príncipe Faisal bin Khalid bin Abdulaziz, se impuso en 1.200 metros con un tiempo de 1:15.00.

Segundo Triunfo: La racha continuó en la tercera competencia. A lomos de Makthura, propiedad también del Príncipe Faisal bin Khalid bin Abdulaziz y bajo el cuidado del entrenador Fahd Saad, volvió a cruzar la meta en primera posición, nuevamente en 1.200 metros y deteniendo el crono en 1:15.00.

El Triplete: El broche de oro llegó en la séptima carrera. Con el ejemplar Jamr, y repitiendo yunta con el preparador Fahad Saad y el Príncipe Faisal bin Khalid bin Abdulaziz, el dominicano selló su tercera victoria del día en una prueba de 1.400 metros, registrando un tiempo de 1:27.3 para la distancia.

Joel Rosario es una figura consagrada en la hípica mundial, reconocido por ser ganador de más de 3.000 carreras en Estados Unidos y por haber recibido el prestigioso Premio Eclipse.