¿Es rentable jugar favoritos en Turfway Park? El desafío de los dividendos en Kentucky

Durante los meses de invierno, el Hipódromo de Turfway Park captura la atención de la afición hípica en Estados Unidos. Sin embargo, su pista de Tapeta tiene una reputación bien ganada: no es un territorio amigable para los grandes favoritos. Tras 21 días de acción, las cifras confirman que el acierto en este circuito requiere un análisis profundo.

Las estadísticas: Los favoritos bajo la lupa

Según datos publicados por la empresa FanDuel, el rendimiento de los ejemplares más cotizados desde el inicio de la temporada (10 de noviembre) invita a la reflexión:

Efectividad en victorias: De 199 competencias celebradas, en 57 carreras han cruzado la meta en primer lugar los favoritos, lo que representa apenas 29% de efectividad .

De 199 competencias celebradas, en han cruzado la meta en primer lugar los favoritos, lo que representa apenas . En la pizarra: Los favoritos han finalizado entre los tres primeros (1-2-3) en 126 eventos de 199, lo que equivale a 63%.

Esto sugiere que, si bien la mayoría de los favoritos suelen estar "en la pelea", más de 70% de las veces son derrotados, abriendo paso a dividendos atractivos.

Dividendos promedio: El paraíso de los "longshots"

El atractivo de Turfway Park reside en el retorno de inversión. En lo que va de temporada, el dividendo promedio a ganador se sitúa en $15.16, una cifra bien interesante.

Las apuestas exóticas también reflejan esta dificultad/oportunidad:

Superfecta ($0.10): El promedio de pago se ubica en $452 .

El promedio de pago se ubica en . Pick 6 ($0.20): Esta jugada se ha acertado en 11 de los 21 días, con un premio promedio de $13,652.

Conclusión para el apostador

Si tu estrategia se basa en jugar a los caballos más lógicos, existen otros circuitos con mayor estabilidad. Pero si buscas buenos dividendos y un alto retorno, Turfway Park es la opción ideal para invertir esta semana. Las nóminas nutridas y la superficie sintética garantizan que la sorpresa esté siempre a la vuelta de la esquina.