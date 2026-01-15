Mr Beast en el hipismo: conoce al caballo que lleva su nombre y será entrenado por Bob Baffert

Suscríbete a nuestros canales

Todo aficionado o amante de las carreras de purasangres, ha soñado alguna vez con tener un ejemplar con su nombre y verlo ganar una carrera para tomarse la foto oficial en el paddock de ganadores.

Mr Beast: Caballo llevará su nombre y será entrenado por Bob Baffert

En las pasadas subastas de septiembre de 2025 en Keeneland, la consignadora Killora presentó al ejemplar con el hip 1871. Este potro fue adquirido en sociedad por SF Racing, Starlight Racing y Madaket Stables por un precio de $675.000.

Este jueves 15 de enero de 2026, Tom Ryan (representante de SF Racing) anunció a través de su cuenta oficial en X (Twitter) que el ahora dosañero ha sido bautizado como Mr Beast. El nombre rinde homenaje al youtuber más famoso del planeta, quien cuenta con más de 400 millones de suscriptores y supera los 150 mil millones de reproducciones en su canal de videos.

Ryan indicó que la elección del nombre fue motivada por sus hijos, quienes son fieles seguidores del creador de contenido.

El potro es un hijo de Tiz the Law en la yegua Bureau de Change por Exchange Rate. Nacido el 10 de abril de 2024, el ejemplar se encuentra actualmente en su etapa de desarrollo previo al entrenamiento formal. Según informó Tom Ryan, el purasangre será enviado el próximo mes de abril a la cuadra del afamado entrenador Bob Baffert para iniciar su proceso de doma y preparación para las pistas.