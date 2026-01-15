Anótala: Conoce la torre que lleva Flavien Prat este viernes en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de carreras de este viernes en el hipódromo de Aqueduct en Nueva York contará con una programación de ocho competencias, donde el astro francés Flavien Prat, tiene cinco compromisos de montas que realizar bajo los mandos de los entrenadores Linda Rice, Brad Cox y Danny Gargan.

Aqueduct: La torre del viernes de Flavien Prat.

A la altura de la quinta carrera del programa se realizará un Maiden Claiming de $34.000 en recorrido de 1.600 metros sobre arena, para potras de tres años que no han salido triunfadoras, donde hay una nómina de siete ejemplares.

Dentro de las participantes se encuentra la potra So Vain, entrenada por Danny Gargan, la cual contará con Prat en los controles. La tresañera es una hija del semental McKinzie en Blue Moonrise por Malibu Moon, que no ha podido ganar en dos presentaciones que ha realizado en los óvalos de Keeneland el pasado 3 de octubre de 2025 y en su debut, el 10 de agosto en el vecino recinto de Saratoga.

Para esta oportunidad se presenta como la gran favorita para romper el Maiden, ahora con la monta de Prat y en la distancia de la milla, con una cotización de 4/5 y con un trabajo de 50.1 en la media milla que realizó el 4 de enero del naciente año, en la pista de entrenamiento de Belmont Park.

So Vain enfrentará a seis rivales, y su favoritismo es tan amplio que la segunda candidata de la línea matutina, Asking, paga 8/5.

