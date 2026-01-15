Surprsinglyperfect: El adiós de un guerrero que desafió al tiempo con 101 carreras

Suscríbete a nuestros canales

El 2 de abril de 2014 nació un purasangre hijo de Perfect Soul (IRE) en Elusive Surprise. Doce años después, el pasado 13 de enero de 2026, se cerró el ciclo pistero de Surprisinglyperfect, un ejemplar que personifica la nobleza del caballo de carreras. Bajo el entrenamiento de Justin Evans, este veterano captó la atención del mundo hípico al completar su actuación número 101 en el Hipódromo de Turf Paradise, Arizona.

Una campaña de hierro

Desde su debut en Woodbine a los dos años, Surprisinglyperfect demostró ser incansable. Según las estadísticas oficiales de Equibase, su historial cierra con números impresionantes: 101 salidas, 28 victorias, 18 segundos y 15 terceros, acumulando una producción de $419,951.

Propiedad del Rakoczy Racing LLC y de su preparador Justin Evans, el valiente corredor se despidió de la arena con un meritorio segundo lugar en una milla, cargando 124 libras y bajo la conducción de Guillermo Rodríguez.

El "Caballo del Año" que costó solo $9,000

En la hípica moderna de Estados Unidos, es sumamente inusual ver a un ejemplar alcanzar el centenar de participaciones manteniendo su nivel competitivo. Adquirido por apenas $9,000 en las ventas mixtas de Fasig-Tipton Kentucky cuando era un yearling, este caballo terminó siendo la mejor inversión de sus dueños.

Irónicamente, su mejor año fue el pasado 2025 (a los 11 años), cuando logró siete victorias y subió al podio en el 100% de sus 13 salidas. Esta hazaña le valió el prestigioso galardón de Caballo del Año Nacional de Reclamo, otorgado por la National Horsemen’s Benevolent and Protective Association.

Una constancia inquebrantable (2016 - 2026)

Surprisinglyperfect logró ganar carreras durante ocho temporadas distintas, demostrando una salud y una voluntad de acero:

Año Carreras Victorias 2016 - 2017 6 0 2018 13 4 2019 7 1 2020 9 2 2021 14 2 2022 13 6 2023 12 1 2024 13 5 2025 13 7 2026 1 0

Lágrimas en el Paddock

El retiro no fue un trámite más. Justin Evans, visiblemente emocionado, confesó a los medios que no había llorado de esa manera desde el nacimiento de sus hijos. El momento en que Surprisinglyperfect abandonó el paddock entre los aplausos del público, marcó el fin de una era para Turf Paradise y para quienes admiran la longevidad en el deporte hípico.